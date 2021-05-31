Sen Çal Kapımı Dizisinin Demirbaşı Ortada Yok! Diziden Ayrıldı Mı? Açıklama Gelince Ortalık Karıştı! Sosyal Medyanın Dilindeler…
FOX TV ekranlarının en sevilen dizilerinden biri olan Sen Çal Kapımı dizisinde skandal hareketlilik! Diziden ayrıldığı iddia edilince birinci ağızdan sonunda bir açıklama geldi. Dizinin yeni sezon için çekimleri devam ederken dizide Engin karakterine hayat veren Anıl İlter ise şok edici bir açıklamaya yer verdi.
Dizinin çekimleri devam ederken sosyal medya hesabı üzerinden dizi hakkında ufak tefek bilgilendirmeler yapan İlter, dizinin hayranlarından gelen sorulara ise sevecen ve sempatik açıklamalarda bulunarak düşüncelerini dile getiriyor. Dizi hayranlarının en çok merak ettiği konu ise Hande Erçel ve Kerem Bürsin’in nerede olduğu oluyor!
Sosyal medya hesabı üzerinden yaptığı paylaşımla birlikte binlerce kişinin aynı anda Hande Erçel ve Kerem Bürsin’in nerede olduğunu sormasına karşılık olarak; “'Geleneksel, 'HanKer nerede' sezonu açılmıştır” yanıtını verdi. Takipçilerinin merak ettiği soruya “Artık bu durum cemre düşmesi gibi bir olay” yorumunu yaptı.
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Yorum yazarak Haberler Ankara Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Haberler Ankara hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA) tarafından servis edilen tüm haberler Haberler Ankara editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Haberler Ankara değil haberi geçen ajanstır.