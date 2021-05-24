Haberler Ankara Haberler Ankara
- 24 May 2021 - 11:51 G: 24 May 2021 - 11:52

Otomotiv'de Çip Krizi Büyüyor! Suzuki Fabrikayı Kapatıyor, Fiyatlar Yükselecek!

Dünya genelinde yaşanan çip krizi giderek büyümeye başladı. Önemli motor üreticileri bir bir fabrikaları kapatmaya başladı. Suzuki Motor yarı iletken çip tedarik sıkıntısı sebebiyle Japonya'daki üretimini geçici süre durduracak. İşte detaylar...

Suzuki Motor, küresel yarı iletken çip tedarik sıkıntısı sebebiyle Japonya'daki fabrikalarında üretime haziranda geçici süre ara verecek.

Dünya genelinde akıllı telefon ve tablet, 5G ağ ekipmanları ile oyun konsollarına yönelik artan çip talebi sonrası otomobil üreticilerinin tedarik sıkıntısı devam ediyor.

Kamu yayıncısı NHK'nin haberine göre, Suzuki Motor, Honşu bölgesinin Pasifik kıyısında yer alan Şizuoka eyaletindeki 3 tesisinde gelecek ay üretime ara verecek.

En fazla 9 gün sürecek aranın, firmanın hangi modellerini etkileyeceği belirtilmezken, yıllık toplam üretim hedefini negatif etkileyeceği tahmin ediliyor.

24 May 2021 - 11:51 AA - Ekonomi

# OTOMOTİV İLE İLİŞKİLİ:
Hibrit Araçlara Özel Yağ Üretildi! Mobil Oil Türkiye'den Özel Ürün! mask
Hibrit Araçlara Özel Yağ Üretildi! Mobil Oil Türkiye'den Özel Ürün!
Çip Krizi Büyüyor! Tüm Elektronik Dünyası Zorda, Toyota Üretimi Durduruyor! mask
Çip Krizi Büyüyor! Tüm Elektronik Dünyası Zorda, Toyota Üretimi Durduruyor!
Otomotiv Sektöründe Krizler Büyüyor! Çip Krizinden Sonra Oksijen Eksikliği Üretim Durdurdu! mask
Otomotiv Sektöründe Krizler Büyüyor! Çip Krizinden Sonra Oksijen Eksikliği Üretim Durdurdu!
Mağduriyetler Artıyor! Türkiye Sigorta Birliğinden Araç Sahipleri İçin Açıklama Geldi! mask
Mağduriyetler Artıyor! Türkiye Sigorta Birliğinden Araç Sahipleri İçin Açıklama Geldi!
Jeep'ten Pandemi'ye Özel Kampanya! Faizleri Sıfırladı! mask
Jeep'ten Pandemi'ye Özel Kampanya! Faizleri Sıfırladı!
İkinci El Piyasası Durdu! Pandemi ve Tam Kapanma Sektörü Öldürdü! mask
İkinci El Piyasası Durdu! Pandemi ve Tam Kapanma Sektörü Öldürdü!
Yaz Geldi, Araba Satışlarında Kampanyalar Başladı! Renault Dijital Ortam Kampanyasını Başlattı! mask
Yaz Geldi, Araba Satışlarında Kampanyalar Başladı! Renault Dijital Ortam Kampanyasını Başlattı!
TOGG'dan Uyarı Geldi! Yerli Araba Dolandırıcılığı Başladı! mask
TOGG'dan Uyarı Geldi! Yerli Araba Dolandırıcılığı Başladı!
Çip Krizi Teğet Geçti! Otomotiv Sektöründe İhracat Arttı! mask
Çip Krizi Teğet Geçti! Otomotiv Sektöründe İhracat Arttı!
Çip Sorunundan Sonra Şimdide Başka Bir Tedarik Sorunu! Suzuki Üretimi Durduruyor! mask
Çip Sorunundan Sonra Şimdide Başka Bir Tedarik Sorunu! Suzuki Üretimi Durduruyor!
göndermek için kutuyu işaretleyin

Yorum yazarak Haberler Ankara Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Haberler Ankara hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA) tarafından servis edilen tüm haberler Haberler Ankara editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Haberler Ankara değil haberi geçen ajanstır.
Milli Gururun Farklı Formu! "Canım Ülkeme Selam Olsun!" mask
Milli Gururun Farklı Formu! "Canım Ülkeme Selam Olsun!"
Bugün Dolar ne kadar? Euro kaç lira? 24 Mayıs 2021 Dolar, Euro Düşecek Mi, Çıkacak Mı? mask
Bugün Dolar ne kadar? Euro kaç lira? 24 Mayıs 2021 Dolar, Euro Düşecek Mi, Çıkacak Mı?
Sel Uluslararası Kriz Yarattı! Türk Koridoru, Türkiye-Nahçıvan Kara Yolu Kapandı! mask
Sel Uluslararası Kriz Yarattı! Türk Koridoru, Türkiye-Nahçıvan Kara Yolu Kapandı!
Survivor İsmail Çakılıyor! Acun Medya Tüm Bilgileri Tek Tek Paylaştı! Yarışmadan Elenmesi An Meselesi! O İsim Darmaduman Etti! mask
Survivor İsmail Çakılıyor! Acun Medya Tüm Bilgileri Tek Tek Paylaştı! Yarışmadan Elenmesi An Meselesi! O İsim Darmaduman Etti!
UNICEF Korkunç Gerçeği Açıkladı! Yemen'de Koranavirüs Resmen Katliam Yaptı! mask
UNICEF Korkunç Gerçeği Açıkladı! Yemen'de Koranavirüs Resmen Katliam Yaptı!
Koronavirüs Gerçekleri Ortaya Çıkmaya Başladı! ABD İstihbaratından Önemli Rapor! mask
Koronavirüs Gerçekleri Ortaya Çıkmaya Başladı! ABD İstihbaratından Önemli Rapor!

Şehir Rehberi

Kurumsal

GİRİŞ YAP KAYIT OL
DMCA.com Protection Status