Otomotiv'de Çip Krizi Büyüyor! Suzuki Fabrikayı Kapatıyor, Fiyatlar Yükselecek!
Dünya genelinde yaşanan çip krizi giderek büyümeye başladı. Önemli motor üreticileri bir bir fabrikaları kapatmaya başladı. Suzuki Motor yarı iletken çip tedarik sıkıntısı sebebiyle Japonya'daki üretimini geçici süre durduracak. İşte detaylar...
Suzuki Motor, küresel yarı iletken çip tedarik sıkıntısı sebebiyle Japonya'daki fabrikalarında üretime haziranda geçici süre ara verecek.
Dünya genelinde akıllı telefon ve tablet, 5G ağ ekipmanları ile oyun konsollarına yönelik artan çip talebi sonrası otomobil üreticilerinin tedarik sıkıntısı devam ediyor.
Kamu yayıncısı NHK'nin haberine göre, Suzuki Motor, Honşu bölgesinin Pasifik kıyısında yer alan Şizuoka eyaletindeki 3 tesisinde gelecek ay üretime ara verecek.
En fazla 9 gün sürecek aranın, firmanın hangi modellerini etkileyeceği belirtilmezken, yıllık toplam üretim hedefini negatif etkileyeceği tahmin ediliyor.
24 May 2021 - 11:51 AA - Ekonomi
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Yorum yazarak Haberler Ankara Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Haberler Ankara hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA) tarafından servis edilen tüm haberler Haberler Ankara editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Haberler Ankara değil haberi geçen ajanstır.