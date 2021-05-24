24 May 2021 - 12:15 Güncelleme: 24 May 2021 - 12:16
Dolar Dinlene Dinlene Tırmanışa Devam Ediyor!
Dolar yükseliş trendini son haftalarda istikrarlı ancak yavaş bir şekilde sürdürmeye devam ediyor. Haftaya emin adımlarla başlayan Dolar temkinli şekilde fiyatlanmaya devam ediyor. İşte detaylar...
İstanbul serbest piyasada dolar 8,4120 liradan, avro 10,2600 liradan haftaya başladı.
Serbest piyasada 8,4100 liradan alınan dolar, 8,4120 liradan satılıyor. 10,2580 liradan alınan avronun satış fiyatı ise 10,2600 lira olarak belirlendi.
Cuma günkü kapanışta doların satış fiyatı 8,3850 lira, avronun satış fiyatı ise 10,2110 lira olmuştu.
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Yorum yazarak Haberler Ankara Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Haberler Ankara hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA) tarafından servis edilen tüm haberler Haberler Ankara editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Haberler Ankara değil haberi geçen ajanstır.