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- 24 May 2021 - 12:15 G: 24 May 2021 - 12:16

Dolar Dinlene Dinlene Tırmanışa Devam Ediyor!

Dolar yükseliş trendini son haftalarda istikrarlı ancak yavaş bir şekilde sürdürmeye devam ediyor. Haftaya emin adımlarla başlayan Dolar temkinli şekilde fiyatlanmaya devam ediyor. İşte detaylar...

İstanbul serbest piyasada dolar 8,4120 liradan, avro 10,2600 liradan haftaya başladı.

Serbest piyasada 8,4100 liradan alınan dolar, 8,4120 liradan satılıyor. 10,2580 liradan alınan avronun satış fiyatı ise 10,2600 lira olarak belirlendi.

Cuma günkü kapanışta doların satış fiyatı 8,3850 lira, avronun satış fiyatı ise 10,2110 lira olmuştu.

24 May 2021 - 12:15 AA İstanbul- Ekonomi

# DOLAR KURU BUGÜN NE KADAR? İLE İLİŞKİLİ:
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