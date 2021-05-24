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24 May 2021 - 12:15

Dolar Dinlene Dinlene Tırmanışa Devam Ediyor!

Dolar yükseliş trendini son haftalarda istikrarlı ancak yavaş bir şekilde sürdürmeye devam ediyor. Haftaya emin adımlarla başlayan Dolar temkinli şekilde fiyatlanmaya devam ediyor. İşte detaylar...