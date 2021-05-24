Survivor’dan Poyraz Kovuluyor! Konsey Anında Delirdi, Bu Son Hareketi Oldu! “Yazık!”

İlk dokunulmazlık oyununu kaybeden Mavi takım konseyde acilen bir strateji planı yapmış ve Poyraz’ın isminin yazılmasına karar verilmişti. Bir gece önce eleme konseyi için düşündükleri isimler ise Ayşe ve Steven olmuştu. Fakat konseyde Poyraz’ın “Beni yazın arkadaşlar” demesi dengeleri değiştirdi.

Poyraz ise konu hakkında açıklamalarda bulundu. Açıklaması ise sosyal medya üzerinden “Bu kadar korkuyorsan adını yazdırma”, “Tir tir titredi resmen. Zaten SMS birincisi çıkacaksın bu kadar gerilme” yorumlarına neden oldu. Peki, Poyraz eleme konseyinde kendi adını yazdırması hakkında neler dedi?



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