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- 24 May 2021 - 17:25 G: 24 May 2021 - 17:45

Survivor’dan Poyraz Kovuluyor! Konsey Anında Delirdi, Bu Son Hareketi Oldu! “Yazık!”

Tv8 ekranlarının en sevilen yarışması olan Survivor’da çeyrek finale sadece sayılı günler kaldı. İki takımda da toplam 10 kişinin kalmasıyla hafta da 2 elemeye döneceği bilinen Survivor yarışmasında ikinci dokunulmazlık oyunu dün akşam ekranlara geldi. Poyraz'ın konsey anında yaptığı hamle ise kovulacağına yorumlandı. Binlerce kişi Twitter'da Poyraz'ın resmini paylaşarak; "Yazık" notunu düştü.

İlk dokunulmazlık oyununu kaybeden Mavi takım konseyde acilen bir strateji planı yapmış ve Poyraz’ın isminin yazılmasına karar verilmişti. Bir gece önce eleme konseyi için düşündükleri isimler ise Ayşe ve Steven olmuştu. Fakat konseyde Poyraz’ın “Beni yazın arkadaşlar” demesi dengeleri değiştirdi.

Poyraz ise konu hakkında açıklamalarda bulundu. Açıklaması ise sosyal medya üzerinden “Bu kadar korkuyorsan adını yazdırma”, “Tir tir titredi resmen. Zaten SMS birincisi çıkacaksın bu kadar gerilme” yorumlarına neden oldu. Peki, Poyraz eleme konseyinde kendi adını yazdırması hakkında neler dedi?

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24 May 2021 - 17:25 Ankara- Magazin

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