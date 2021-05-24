Haberler Ankara Haberler Ankara
- 24 May 2021 - 17:08 G: 24 May 2021 - 17:16

Can Ataklı'nın Başı Dertte! Ak Parti Rize Harekete Geçti!

Meral Akşener'in Rize ziyareti sırasında yaşanan provokatif eylemlere yönelik yapmış olduğu eleştirilerde dozu tutturamayıp aşırıya kaçan Can Ataklı için Rize Ak Parti İl Başkanlığı harekete geçti. Ataklı Hakkında suç duyurusu geldi. İşte detaylar...

AK Parti Rize İl Başkanı İshak Alim, gazeteci Can Ataklı hakkında, bir televizyon programında Rizelilere hakaret ettiği gerekçesiyle suç duyurusunda bulunacağını bildirdi.

Alim, yaptığı yazılı açıklamada, İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener'in Rize ziyareti esnasında oluşan protestolar ve İYİ Parti'li üst düzey yöneticilerin bu protestolar karşısında takındığı provokatif ve saldırgan tavır ile sonrasındaki tezviratların yargının ve milletin takdirinde olduğunu ifade etti.

Yaşanan olayları bir televizyon programında yorumladığını iddia eden Can Ataklı'nın, Rize ve Rizelileri çok ağır bir şekilde aşağılamasının, hakaretler yağdırmasının kabul edilemeyeceğini aktaran Alim, şunları kaydetti:

"Kör muhalif siyasi zihniyetin sözcüsü olup gazetecilikle maruf Can Ataklı'nın tekrar etmekten hicap duyacağım hakaretlerinin altındaki ana unsur, Recep Tayyip Erdoğan ve AK Parti düşmanlığıdır. Rize'nin Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan'a olan muhabbeti ve aldığı oy oranını baz alarak jakoben tarzdaki nefret dili ve hakaretleri, Erdoğan düşmanlığının bütün Rize'ye ve Rizelilere teşmil edilişinin tezahürüdür. Daha önceleri de millet iradesini, demokrasimizi ve Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan'ı hedef alan, darbe çığırtkanlığı ile birlikte ülkemizin krize girmesini arzulayan çıkışlarına şahit olduğumuz Can Ataklı'nın Rize ve Rizeliler için kullandığı bu tahkir ve nefret dilini kınıyor, söz konusu ifadeler hakkında suç duyurusunda bulunacağımı kamuoyunun bilgisine sunuyorum."

24 May 2021 - 17:08 AA Rize- Gündem

# GÜNDEM ÖZETİ İLE İLİŞKİLİ:
Azerbaycan Basını Albayrak Medya'ya Emanet! Ortak Medya Platformu Kuruldu! mask
Azerbaycan Basını Albayrak Medya'ya Emanet! Ortak Medya Platformu Kuruldu!
Bu Güzelliği Haber Yapmaya Korkuyoruz! Pandemi'den Uzak Doğa Harikası Bir Orman! mask
Bu Güzelliği Haber Yapmaya Korkuyoruz! Pandemi'den Uzak Doğa Harikası Bir Orman!
Sel Uluslararası Kriz Yarattı! Türk Koridoru, Türkiye-Nahçıvan Kara Yolu Kapandı! mask
Sel Uluslararası Kriz Yarattı! Türk Koridoru, Türkiye-Nahçıvan Kara Yolu Kapandı!
Irıkçılık Sınıf Atladı! Siyahi Haklar Savunucusu Kadını Başından Vurdular! mask
Irıkçılık Sınıf Atladı! Siyahi Haklar Savunucusu Kadını Başından Vurdular!
2021 Adli Tatil Ne Zaman Başlıyor? Adli Tatilde Görülen Davalar Neler? mask
2021 Adli Tatil Ne Zaman Başlıyor? Adli Tatilde Görülen Davalar Neler?
Bitcoin, Dibi Görmeye Devam Ediyor: Çin'den Gelen Açıklamalar Bitcoin’i 40 Bin Doların Altına Düşürdü mask
Bitcoin, Dibi Görmeye Devam Ediyor: Çin'den Gelen Açıklamalar Bitcoin’i 40 Bin Doların Altına Düşürdü
88. Yılda Anlamlı Uçuş! THY Türkistan'a Uçuşları Başlattı! mask
88. Yılda Anlamlı Uçuş! THY Türkistan'a Uçuşları Başlattı!
Tam Kapanma Virüsle Birlikte Hava Kirliliğini Azalttı! mask
Tam Kapanma Virüsle Birlikte Hava Kirliliğini Azalttı!
İsrail'in Aykırı Dindarları! Askerliğe ve Savaşa Karşılar, İşte Haredi Yahudileri! mask
İsrail'in Aykırı Dindarları! Askerliğe ve Savaşa Karşılar, İşte Haredi Yahudileri!
Emeklilik İçin Bekleyenlere Müjde! Emeklilik Yaşı 8 Yıl Erkene Mi Alındı? mask
Emeklilik İçin Bekleyenlere Müjde! Emeklilik Yaşı 8 Yıl Erkene Mi Alındı?
göndermek için kutuyu işaretleyin

Yorum yazarak Haberler Ankara Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Haberler Ankara hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA) tarafından servis edilen tüm haberler Haberler Ankara editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Haberler Ankara değil haberi geçen ajanstır.
Azerbaycan Basını Albayrak Medya'ya Emanet! Ortak Medya Platformu Kuruldu! mask
Azerbaycan Basını Albayrak Medya'ya Emanet! Ortak Medya Platformu Kuruldu!
A Milli Takım'da Moraller Yüksek! EURO 2020 İçin Umut Var! mask
A Milli Takım'da Moraller Yüksek! EURO 2020 İçin Umut Var!
Can Ataklı'nın Başı Dertte! Ak Parti Rize Harekete Geçti! mask
Can Ataklı'nın Başı Dertte! Ak Parti Rize Harekete Geçti!
Esra Erol’da 11 Yıllık Evlilik Rezalet Bir Olayla Bitti! Kocası Kardeşinin Karısıyla Kaçtı, Canlı Yayında Çılgına Döndü! Piknikteki Yakınlaşma Çocukları… mask
Esra Erol’da 11 Yıllık Evlilik Rezalet Bir Olayla Bitti! Kocası Kardeşinin Karısıyla Kaçtı, Canlı Yayında Çılgına Döndü! Piknikteki Yakınlaşma Çocukları…
İBB Meclis Başkanvekilliğine Ak Partili İsim! İmamoğlu Zor Durumda! mask
İBB Meclis Başkanvekilliğine Ak Partili İsim! İmamoğlu Zor Durumda!
Rusya Amerikan Şirketlerine Göz Açtırmıyor! Apple'dan Sonra Sıra Google'da! mask
Rusya Amerikan Şirketlerine Göz Açtırmıyor! Apple'dan Sonra Sıra Google'da!

Şehir Rehberi

Kurumsal

GİRİŞ YAP KAYIT OL
DMCA.com Protection Status