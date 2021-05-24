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- 24 May 2021 - 21:23 G: 24 May 2021 - 21:24

Belarus Krizi Büyüyor! İngiltere'den Belarus Hava Yollarına Ambargo!

İngiltere, Atina-Vilnius seferini yapan yolcu uçağının Belaruslu yetkililerce Minsk'e indirilmesi ve yolcular arasında yer alan Belaruslu muhalif bir gazetecinin gözaltına alınmasının ardından Belarus Hava Yolları'nın (Belavia) işletme izinlerini askıya aldı.

İngiltere Ulaştırma Bakanı Grant Shapps, Twitter hesabından yaptığı paylaşımda, Birleşik Krallık Sivil Havacılık Otoritesine (UKCAA), yolcuları güvende tutmak amacıyla Belarus hava sahasından uzak durmaları yönünde talimat verdiğini belirtti.

Shapps, Belaruslu yetkililerce Ryan Air'e ait yolcu uçağına zorla acil iniş yaptırılmasının ardından Belavia'nın işletme izinlerini askıya aldıklarını da aktardı.

Yunanistan'dan Litvanya'ya giden yolcu uçağı Minsk'e indirilmişti

Yunanistan'dan Litvanya'ya giden Ryanair'e ait 123 yolcu taşıyan uçak, bomba ihbarı yapıldığı iddiasıyla Belarus hava sahasındayken acil iniş yapmıştı.

Belarus'un başkenti Minsk'e indirilen uçaktaki yolcular arasında bulunan ve terör olaylarına karıştığı iddiasıyla aranan, bir sosyal medya hesabının kurucusu ve eski genel yayın yönetmeni Roman Protaseviç gözaltına alınmıştı.

Aramalar sonucunda bomba ihbarının asılsız çıktığı kaydedilmiş, uçak gerekli kontrollerin yapılmasının ardından Minsk Havaalanı'ndan ayrılarak Vilnius'e iniş yapmıştı.

24 May 2021 - 21:23 AA - Dünya

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