Bu Görüntü İçin Gözünüz Gökyüzünde Olsun! 'Süper Çiçek Kanlı Ay' Yolda!
Süper Ay tutulmalarını izlemek için herkes için zevk verici bir aktivitedir. Sizde Süper Ay tutulması olan 'Süper Çiçek Kanlı Ay' adı verilen gök olayı için 26 Mayıs 2021 tarihinde gökyüzüne bakın. İşte detaylar...
Dünya yarın gece gökyüzünde "Süper Ay" ile tam Ay tutulmasına aynı anda tanık olacak.
Mayısta ortaya çıktığı için "çiçek" olarak anılan "Süper Ay" görünümü ile, tutulma sırasında Ay'ın büründüğü kızıl renkten ötürü "Kanlı Ay" olarak adlandıran görünüm aynı anda ortaya çıkacak.
"Süper Çiçek Kanlı Ay" adı verilen gök olayı, bu yılın tek tam ay tutulması olacak.
Gökbilimciler Ay tutulmasının Kuzey Amerika'nın batı kesimleri, Meksika, Orta Amerika ülkeleri, Peru'nun batısı, Şili ve Arjantin'in güneyi ile Avustralya'nın doğusu, Yeni Zelanda ve Pasifik Okyanusu'nun doğusundaki adalarda izlenebilecek.
"Kanlı Ay"
Tam Ay tutulması Dünya'nın Güneş ile Ay arasında girerek Ay'ın tamamıyla Dünya'nın gölgesi altında kaldığı yörünge konumunda ortaya çıkıyor.
Bu konumda Güneş ışınlarının Ay'a ulaşması engellendiğinden Ay yalnızca Dünya'nın atmosferinden mavi bir filtreyle yansıyan ışıkla aydınlanıyor ve bu yüzden kızıl bir görünüme bürünüyor. Gökbilimciler Ay'ın bu durumuna "Kanlı Ay" adını veriyorlar.
"Süper Ay"
Diğer yandan Ay'ın Dünya çevresindeki eliptik yörüngesinde Yerküre'ye en yakın olduğu "yerberi" konumundaki görünümüne "Süper Ay" deniliyor. Bu görünüm, Ay'ın olağandan büyük göründüğü bir Dolunay halini tanımlıyor.
"Çiçek Ay"
"Çiçek Ay" adlandırması ise Kuzey Yarım Küre'de çiçeklerin açtığı bahar mevsiminde, mayıs ayında ortaya çıkan dolunayları tanımlamak için kullanılıyor.
Yarınki tutulma, ayın tüm bu niteliklerini aynı anda görünür kılacak. Dünyanın farklı yerlerindeki insanlar yarın gökyüzünde "Süper Çiçek Ay"ı seyrederken, Amerika'nın batısından Pasifik'in doğusuna kadarki bölgede yaşayan insanlar Ay'ın bu konumda tutulduğunu ve "Kanlı Ay" görünümüne büründüğünü gözlemleyecekler.
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Yorum yazarak Haberler Ankara Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Haberler Ankara hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA) tarafından servis edilen tüm haberler Haberler Ankara editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Haberler Ankara değil haberi geçen ajanstır.