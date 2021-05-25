Bir Nişan İçin Değer Mİ? Katil Genç Kıza Müebbet Hapis Cezası Verildi!
Eskişehir'de nişanlısı Emrah Öztürk'ün nişanı atması sonrası bıçakla öldüren sanık genç kıza müebbet hapis cezası verildi. İşte detaylar...
Eskişehir'de nişanlısı Emrah Öztürk'ü bıçakla öldürdüğü iddiasıyla tutuklanan sanık, müebbet hapis cezasına çarptırıldı.
4. Ağır Ceza Mahkemesindeki duruşmaya, sanık Z.A. (23), yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirlerinden dolayı cezaevinden Ses ve Görüntü Bilişim Sistemi (SEGBİS) aracılığıyla katıldı. Maktul Emrah Öztürk'ün yakınları ve taraf avukatları ise mahkeme salonunda hazır bulundu.
Adli Tıp Kurumunca verilen raporda cezai ehliyetinin tam olduğu belirtilen Z.A, suçlamaları reddederek tahliye ve beraatini talep etti.
Mahkeme heyeti, sanığı "kasten öldürme" suçundan müebbet hapis, "nitelikli hırsızlık" suçundan ise 7 yıl hapisle cezalandırdı.
Olay
Eskişehir'de 24 Şubat 2020'de, Ihlamurkent Mahallesi'nde yaşayan Emrah Öztürk'ten (28) haber alamayan yakınlarının ihbarı üzerine güvenlik ve iş yeri kameralarını inceleyen polis ekipleri, nişanlısı Z.A ile Seyitgazi yolundaki ormanlık alana girdiğini ancak genç kızın buradan tek başına ayrıldığını belirlemişti.
Ormanlık alanda yapılan incelemede, bıçaklanarak öldürülen Öztürk'ün cansız bedeni bulunmuştu.
Aralarında sorunlar olduğunu ve nişanı atacağını söylediği için Öztürk'ü öldürdüğü belirtilen Z.A, Antalya'ya giderken yakalanmıştı. Tutuklanan katil zanlısı hakkında dava açılmıştı.
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Yorum yazarak Haberler Ankara Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Haberler Ankara hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA) tarafından servis edilen tüm haberler Haberler Ankara editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Haberler Ankara değil haberi geçen ajanstır.