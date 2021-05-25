Sıcak Su Yağları Eritir Mi? Zayıflatır Mı? Sıcak Su İçmenin Bilinmeyen Faydaları!
İnsan vücuduna her açıdan faydalı olan suyun vücut içerisinde ne işe yaradığı merak ediliyor. Sıcak ve soğuk halinin ayrı ayrı faydaları bulunan suyun, zayıflamaya olan etkisi de bir hayli tartışılıyor. İnsan vücudunda hayati bir öneme sahip olan suyun ne şekilde ve ne kadar tüketilmesi gerektiği ise vatandaşların gündemleri arasında yer alıyor. İşte, sıcak su içmenin bilinmeyen faydaları…
Yaklaşan yaz ayları kilo verme çabalarını da beraberinde getiriyor. Daha ince kıyafetlere geçiş yapmak üzere olan Türkiye’de yaşayanlar, fazla kilolarından kolaylıkla kurtulmak istiyor. Birçok uzmanın önerisi olan sıcak suyun zayıflamada etkisi ise hala tartışılıyor. Zayıflamadan çok daha fazlasına yarayan sıcak su, insan vücudunda mucizeler yaratıyor.
25 May 2021 - 15:04 - Yaşam
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Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA) tarafından servis edilen tüm haberler Haberler Ankara editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Haberler Ankara değil haberi geçen ajanstır.