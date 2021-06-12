Haberler Ankara Haberler Ankara
- 12 Haz 2021 - 18:43 G: 12 Haz 2021 - 19:01

Maraşlı'nın Mahur'u Ağızların Açık Bıraktı! Alina Boz Bu Gerçekleri Dizlerin Titremesine Neden Oldu! Kimse Bunu Zerre Beklemiyordu ama Gerçek...

Maraşlı'nın Mahuru Alina Boz ile ilgili öyle bir gerçek ortaya çıktı ki; herkes şaşırdı. Meğer Alina Boz'un memleketi çok farklı bir bölgeymiş. Güzelliğiyle baş döndüren ve ilk ekranlara geldiği andan itibaren gündemden bir türlü düşmeyen Alina Boz; hem oyunculuk kariyerinde hem de sosyal medyada fırtınalar estirirken, nereli olduğu bugün sosyal medyanın gündem konusu haline geldi.

ATV ekranlarının yıldız programları arasında yer alan Maraşlı'da; Mahur karakterine hayat veren Alina Boz, oldukça başarılı oyunculuk performansıyla izleyicilerin beğenisini kazanmaya devam ediyor. 22 yaşında olan Boz, oyunculuğunun yanında bir de özel hayatıyla öne çıkıyor. Yapılan araştırmalar neticesinde Boz'un memleketinin neresi olduğu ortaya çıktı. 

Detaylar için diğer sayfaya geçiniz >>

12 Haz 2021 - 18:43 Ankara- Yaşam

# MAGAZİN DÜNYASI İLE İLİŞKİLİ:
Bergen Filmine Katilden Veto! Serenay Sarıkaya ve Demet Evgar’a Büyük Şok! Milyonlar Tir Tir Titredi! Açıklaması Olay Oldu! mask
Bergen Filmine Katilden Veto! Serenay Sarıkaya ve Demet Evgar’a Büyük Şok! Milyonlar Tir Tir Titredi! Açıklaması Olay Oldu!
İbo Show'un Yeni Konukları Belli Oldu! Mahmut Tuncer'in Pabucu Dama Atıldı, Mehmet Ali Erbil Şok İçerisinde! Unutulmaz Deniyordu Ama... mask
İbo Show'un Yeni Konukları Belli Oldu! Mahmut Tuncer'in Pabucu Dama Atıldı, Mehmet Ali Erbil Şok İçerisinde! Unutulmaz Deniyordu Ama...
Hande Erçel Çekim Yaparken Bayıldı! Apar Topar Hastaneye Kaldırıldı! Kerem Bürsin’in Eli Ayağına Dolaştı! Sağlık Durumu… mask
Hande Erçel Çekim Yaparken Bayıldı! Apar Topar Hastaneye Kaldırıldı! Kerem Bürsin’in Eli Ayağına Dolaştı! Sağlık Durumu…
Camdaki Kız Nalan’ın Gelinliği Satış Rekoru Kırdı! Gelinlikçi İsyan Etti, Telefonları Asla Susmuyor! Gece Bile Arayanlar Var… mask
Camdaki Kız Nalan’ın Gelinliği Satış Rekoru Kırdı! Gelinlikçi İsyan Etti, Telefonları Asla Susmuyor! Gece Bile Arayanlar Var…
Serenay Sarıkaya’dan Bikinisiyle Servet Şov! Sadece 3 Parça İçin 14 Ev Kirasını Üzerine Giydi! Geçim Derdi Olanlar Deliye Döndü! “Yazıklar Olsun” mask
Serenay Sarıkaya’dan Bikinisiyle Servet Şov! Sadece 3 Parça İçin 14 Ev Kirasını Üzerine Giydi! Geçim Derdi Olanlar Deliye Döndü! “Yazıklar Olsun”
Acun Ilıcalı’nın Sağ Kolu Çılgına Döndü! “Çıkart O Formayı, Acun Abiden…” Stüdyoda Tansiyon Had Safhaya Çıktı! Semih Öztürk Araya Girdi! mask
Acun Ilıcalı’nın Sağ Kolu Çılgına Döndü! “Çıkart O Formayı, Acun Abiden…” Stüdyoda Tansiyon Had Safhaya Çıktı! Semih Öztürk Araya Girdi!
Son Yaz Dizisine Acı Veda! FOX TV Olaya El Attı… Yeniden Gelecek Deniyordu, Resti Duyurdu! Bundan Sonra Hayal Olarak Bile Yer Almayacak! mask
Son Yaz Dizisine Acı Veda! FOX TV Olaya El Attı… Yeniden Gelecek Deniyordu, Resti Duyurdu! Bundan Sonra Hayal Olarak Bile Yer Almayacak!
Acun Ilıcalı İçin Survivor’un Hiçbir Anlamı Kalmadı! Sayılı Günler Sonra Adı Bile Anılmayacak! O Yapımla El Sıkıştı! Tozu Dumana Katacak! mask
Acun Ilıcalı İçin Survivor’un Hiçbir Anlamı Kalmadı! Sayılı Günler Sonra Adı Bile Anılmayacak! O Yapımla El Sıkıştı! Tozu Dumana Katacak!
Demet Özdemir ve Serenay Sarıkaya’ya Fahriye Evcen Tokadı! Silip Attı, Arkasına Bile Bakmadı! “Kraliçe Yeniden Döndü!” Hem Tahtın Hem Gönüllerin Sahibi… mask
Demet Özdemir ve Serenay Sarıkaya’ya Fahriye Evcen Tokadı! Silip Attı, Arkasına Bile Bakmadı! “Kraliçe Yeniden Döndü!” Hem Tahtın Hem Gönüllerin Sahibi…
Şeyma Subaşı’na Kabustan Beter Haber! Sevgilisi Hakkında Çıkan Gerçekler Ağızları Açık Bıraktı! Seveni de Sevmeyeni de Şok İçerisinde Kaldı! mask
Şeyma Subaşı’na Kabustan Beter Haber! Sevgilisi Hakkında Çıkan Gerçekler Ağızları Açık Bıraktı! Seveni de Sevmeyeni de Şok İçerisinde Kaldı!
göndermek için kutuyu işaretleyin

Yorum yazarak Haberler Ankara Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Haberler Ankara hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA) tarafından servis edilen tüm haberler Haberler Ankara editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Haberler Ankara değil haberi geçen ajanstır.
Bergen Filmine Katilden Veto! Serenay Sarıkaya ve Demet Evgar’a Büyük Şok! Milyonlar Tir Tir Titredi! Açıklaması Olay Oldu! mask
Bergen Filmine Katilden Veto! Serenay Sarıkaya ve Demet Evgar’a Büyük Şok! Milyonlar Tir Tir Titredi! Açıklaması Olay Oldu!
İbo Show'un Yeni Konukları Belli Oldu! Mahmut Tuncer'in Pabucu Dama Atıldı, Mehmet Ali Erbil Şok İçerisinde! Unutulmaz Deniyordu Ama... mask
İbo Show'un Yeni Konukları Belli Oldu! Mahmut Tuncer'in Pabucu Dama Atıldı, Mehmet Ali Erbil Şok İçerisinde! Unutulmaz Deniyordu Ama...
Hande Erçel Çekim Yaparken Bayıldı! Apar Topar Hastaneye Kaldırıldı! Kerem Bürsin’in Eli Ayağına Dolaştı! Sağlık Durumu… mask
Hande Erçel Çekim Yaparken Bayıldı! Apar Topar Hastaneye Kaldırıldı! Kerem Bürsin’in Eli Ayağına Dolaştı! Sağlık Durumu…
Survivor Yarışması İfşalandı! Hem Dokunulmazlığı Kazanan İsim Hem de Elenecek İsim Ortaya Çıktı! Acun Ilıcalı Son Noktaya Geldi, Dur Durak Bilinmiyor… mask
Survivor Yarışması İfşalandı! Hem Dokunulmazlığı Kazanan İsim Hem de Elenecek İsim Ortaya Çıktı! Acun Ilıcalı Son Noktaya Geldi, Dur Durak Bilinmiyor…
Müge Anlı’da Kripto Para Bir Gencin Canına Mal Oldu! Gözü Yaşlı Anne Stüdyoyu Paraladı! Sadece 27 Yaşındaydı… Müge Anlı Paramparça Oldu! mask
Müge Anlı’da Kripto Para Bir Gencin Canına Mal Oldu! Gözü Yaşlı Anne Stüdyoyu Paraladı! Sadece 27 Yaşındaydı… Müge Anlı Paramparça Oldu!
Camdaki Kız Nalan’ın Gelinliği Satış Rekoru Kırdı! Gelinlikçi İsyan Etti, Telefonları Asla Susmuyor! Gece Bile Arayanlar Var… mask
Camdaki Kız Nalan’ın Gelinliği Satış Rekoru Kırdı! Gelinlikçi İsyan Etti, Telefonları Asla Susmuyor! Gece Bile Arayanlar Var…

Şehir Rehberi

Kurumsal

GİRİŞ YAP KAYIT OL
DMCA.com Protection Status