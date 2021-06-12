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12 Haz 2021 - 18:43

Maraşlı'nın Mahur'u Ağızların Açık Bıraktı! Alina Boz Bu Gerçekleri Dizlerin Titremesine Neden Oldu! Kimse Bunu Zerre Beklemiyordu ama Gerçek...

Maraşlı'nın Mahuru Alina Boz ile ilgili öyle bir gerçek ortaya çıktı ki; herkes şaşırdı. Meğer Alina Boz'un memleketi çok farklı bir bölgeymiş. Güzelliğiyle baş döndüren ve ilk ekranlara geldiği andan itibaren gündemden bir türlü düşmeyen Alina Boz; hem oyunculuk kariyerinde hem de sosyal medyada fırtınalar estirirken, nereli olduğu bugün sosyal medyanın gündem konusu haline geldi.