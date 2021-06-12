Maraşlı'nın Mahur'u Ağızların Açık Bıraktı! Alina Boz Bu Gerçekleri Dizlerin Titremesine Neden Oldu! Kimse Bunu Zerre Beklemiyordu ama Gerçek...
Maraşlı'nın Mahuru Alina Boz ile ilgili öyle bir gerçek ortaya çıktı ki; herkes şaşırdı. Meğer Alina Boz'un memleketi çok farklı bir bölgeymiş. Güzelliğiyle baş döndüren ve ilk ekranlara geldiği andan itibaren gündemden bir türlü düşmeyen Alina Boz; hem oyunculuk kariyerinde hem de sosyal medyada fırtınalar estirirken, nereli olduğu bugün sosyal medyanın gündem konusu haline geldi.
ATV ekranlarının yıldız programları arasında yer alan Maraşlı'da; Mahur karakterine hayat veren Alina Boz, oldukça başarılı oyunculuk performansıyla izleyicilerin beğenisini kazanmaya devam ediyor. 22 yaşında olan Boz, oyunculuğunun yanında bir de özel hayatıyla öne çıkıyor. Yapılan araştırmalar neticesinde Boz'un memleketinin neresi olduğu ortaya çıktı.
Detaylar için diğer sayfaya geçiniz >>
Yorum yazarak Haberler Ankara Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Haberler Ankara hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA) tarafından servis edilen tüm haberler Haberler Ankara editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Haberler Ankara değil haberi geçen ajanstır.
Şimdi oturum açın, her yorumda isim ve e.posta yazma zahmetinden kurtulun. Oturum açmak için bir hesabınız yoksa, oluşturmak için buraya tıklayın.
Yorum yazarak Haberler Ankara Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Haberler Ankara hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA) tarafından servis edilen tüm haberler Haberler Ankara editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Haberler Ankara değil haberi geçen ajanstır.