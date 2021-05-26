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- 26 May 2021 - 12:50 G: 26 May 2021 - 12:51

Mantar Dubalar Sonu Oldu! Moto Kuryeler Ölüyor!

İzmir'de ailesine destek olmak amacıyla Moto Kuryelik yapan üniversite öğrencisi Abdullah Barış Çay maalesef beton mantar dubaya çarparak hayatını kaybetti. İşte detaylar...

İzmir'in Bornova ilçesinde beton mantar dubaya çarpan motorun sürücüsü hayatını kaybetti.

Alınan bilgiye göre, Kazım Dirik Mahallesi 364 Sokak'ta 35 APE 503 plakalı motosikletle seyir halindeki motokurye Abdullah Barış Çay (20), direksiyon hakimiyetini kaybederek kaldırımda bulunan beton mantar dubaya çarptı.

Çay, çarpmanın etkisiyle motosikletten savruldu.

Yoldan geçenlerin durumu bildirmesi üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Sağlık ekiplerince yapılan kontrolde Çay'ın hayatını kaybettiği belirlendi.

Polis ekiplerinin inceleme yaptığı olay yerine gelen Çay'ın yakınları sinir krizi geçirdi.

Çay'ın Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesinde öğrenim gördüğü öğrenildi.

Cenaze, savcının incelemesinin ardından İzmir Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı.

26 May 2021 - 12:50 AA İzmir- Asayiş

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