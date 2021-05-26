Haberler Ankara Haberler Ankara
- 26 May 2021 - 13:07 G: 26 May 2021 - 13:08

İnci Kefalinde Kanun, Ceza Tanımıyorlar! Kaçak Avcılar Vazgeçmiyor!

Van'da yaşanan İnci Kefali fiyaskosu bir türlü son bulmuyor. Neredeyse her gün tonlarca kaçak av yapan ve endemik tür olan İnci Kefalleri avlamaktan bıkmayan kaçak avcılar cezalarla yola gelmiyor. İşte detaylar...

Van'ın Erciş, Muradiye ve İpekyolu ilçelerinde kaçak inci kefali avladığı tespit edilen 25 kişiye 49 bin 951 lira ceza uygulandı.

Tarım ve Orman İl Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, 15 Nisan-15 Temmuz döneminde üremek için Van Gölü'nden tatlı sulara göç eden inci kefalinin kaçak avlanmasının önlenmesi amacıyla denetimler sürüyor.

Bu kapsamda, Çelebibağ Jandarma Karakol Komutanlığı, Erciş Jandarma Karakol Komutanlığı, Erciş Jandarma Asayiş Bot Komutanlığı, Edremit Jandarma Asayiş Bot Tim Komutanlığı, Çevre ve Hayvanları Koruma Tim Komutanlığı, Muradiye Jandarma Karakol Komutanlığı, İl Tarım ve Orman Müdürlüğü ve İpekyolu İlçe Emniyet Müdürlüğü ekiplerince Erciş'e bağlı Çelebibağ Mahallesi'ndeki Zilan Çayı, Muradiye'deki Bendimahi Çayı ile Akköprü Deresi'nde balıkların göç ettiği bölgelere operasyon düzenlendi.

Operasyonda, kaçak avlanılan 7 ton 700 kilogramı canlı canlı inci kefali, 16 ton 300 kilogram inci kefali, 20 kilogram canlı sazan balığı ve 18 ağ ele geçirildi.

Canlı balıklar, ekiplerce yeniden suya salındı, telef olanlar imha edildi.

Kaçak avlanan 25 kişiye, Su Ürünleri Kanunu'na muhalefet suçundan 49 bin 951 lira para cezası uygulandı.

Tarım ve Orman İl Müdürü İbrahim Görentaş, Van Gölü'nde yaşayan inci kefalinin üreme döneminin devam ettiğini söyledi.

Vatandaşların üreme dönemindeki balıkları avlamamaları, satmamaları ve tüketmemeleri konusunda duyarlı olmaları gerektiğini belirten Görentaş, "Ekiplerimiz, jandarma, emniyet ve diğer kurumlarla koordineli bir şekilde denetimlerini sürdürüyor. Hem inci kefali hem de sazangiller sınıfındaki balık türlerimizi üreme döneminde avlamak isteyen kaçak avcılara geçit vermiyoruz." ifadelerini kullandı.

26 May 2021 - 13:07 AA Van- Yaşam

# ASAYİŞ İLE İLİŞKİLİ:
Emniyet'ten Personel İçin Önemli Değişiklik! Artık Yer Değişikliği Olmayacak! mask
Emniyet'ten Personel İçin Önemli Değişiklik! Artık Yer Değişikliği Olmayacak!
Mantar Dubalar Sonu Oldu! Moto Kuryeler Ölüyor! mask
Mantar Dubalar Sonu Oldu! Moto Kuryeler Ölüyor!
Bir Nişan İçin Değer Mİ? Katil Genç Kıza Müebbet Hapis Cezası Verildi! mask
Bir Nişan İçin Değer Mİ? Katil Genç Kıza Müebbet Hapis Cezası Verildi!
Fatih Tezcan'a Kötü Haber! Hakkında Soruşturma Başlatıldı! mask
Fatih Tezcan'a Kötü Haber! Hakkında Soruşturma Başlatıldı!
Denizlerde Sular Isınacak! Denizkurdu Tatbikatı Yarın Başlıyor! mask
Denizlerde Sular Isınacak! Denizkurdu Tatbikatı Yarın Başlıyor!
Kadın'a Vahşet Bitmek Bilmiyor! İki Kadın Başından Vuruldu! mask
Kadın'a Vahşet Bitmek Bilmiyor! İki Kadın Başından Vuruldu!
Kaçışı Belgesel Tadında! Thodex Firarisi İşte Böyle Kaçmış! mask
Kaçışı Belgesel Tadında! Thodex Firarisi İşte Böyle Kaçmış!
Süleyman Soylu'dan Çok Önemli Açıklamalar! Thodex, Sedat Peker... mask
Süleyman Soylu'dan Çok Önemli Açıklamalar! Thodex, Sedat Peker...
Bakan Süleyman Soylu'dan İddialara Cevap Gibi Video! Arama Görüntülerini Yayınladı! mask
Bakan Süleyman Soylu'dan İddialara Cevap Gibi Video! Arama Görüntülerini Yayınladı!
İçişleri Bakanı Süleyman Soylu Harekete Geçti! O Gazetecilere Suç Duyurusunda Bulundu! mask
İçişleri Bakanı Süleyman Soylu Harekete Geçti! O Gazetecilere Suç Duyurusunda Bulundu!
göndermek için kutuyu işaretleyin

Yorum yazarak Haberler Ankara Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Haberler Ankara hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA) tarafından servis edilen tüm haberler Haberler Ankara editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Haberler Ankara değil haberi geçen ajanstır.
Şenol Hoca İle Umut Var! İşte İstatistikler! mask
Şenol Hoca İle Umut Var! İşte İstatistikler!
Emniyet'ten Personel İçin Önemli Değişiklik! Artık Yer Değişikliği Olmayacak! mask
Emniyet'ten Personel İçin Önemli Değişiklik! Artık Yer Değişikliği Olmayacak!
Konya'da uyuşturucu operasyonu kapsamında durdurulan otomobilde iki ceylan yavrusu bulundu mask
Konya'da uyuşturucu operasyonu kapsamında durdurulan otomobilde iki ceylan yavrusu bulundu
Postalar Sanat Güneşi İle Aydınlık Yol Alacak! Zeki Müren Koleksiyonu Satışa Çıktı! mask
Postalar Sanat Güneşi İle Aydınlık Yol Alacak! Zeki Müren Koleksiyonu Satışa Çıktı!
Adana'da tırın çarptığı çocuk yaşamını yitirdi mask
Adana'da tırın çarptığı çocuk yaşamını yitirdi
Masterchef Mehmet Şef İpini Kesecek! Kızına Gelen O Küfre Sabrı Kalmadı, Çileden Çıktı Çıkacak! Restler Çekildi! Sosyal Medya Bunu Konuşuyor! mask
Masterchef Mehmet Şef İpini Kesecek! Kızına Gelen O Küfre Sabrı Kalmadı, Çileden Çıktı Çıkacak! Restler Çekildi! Sosyal Medya Bunu Konuşuyor!

Şehir Rehberi

Kurumsal

GİRİŞ YAP KAYIT OL
DMCA.com Protection Status