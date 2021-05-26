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26 May 2021 - 16:36

Lunaparklar Açık Mı? Ankara Gençlik Parkı ve Lunapark Açık Mı?

Koronavirüs salgını dünya üzerinde etkisini devam ettirirken bazı işletmeler hala vatandaşlara kapılarını açamıyor. Bulaş alanını en aza indirmek isteyen Türkiye, temasın artabileceği işletmeleri kapalı tutuyor. Pandemi nedeniyle sürekli evde olan vatandaşlar ise gidebilecekleri açık alanların akıbetini merak ediyor. Bu alanlardan biri olan Ankara Gençlik Parkı'nın hizmet verip vermediği ise vatandaşların gündemleri arasında yer alıyor. İşte konuyla ilgili tüm ayrıntılar...