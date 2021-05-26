Lunaparklar Açık Mı? Ankara Gençlik Parkı ve Lunapark Açık Mı?
Koronavirüs salgını dünya üzerinde etkisini devam ettirirken bazı işletmeler hala vatandaşlara kapılarını açamıyor. Bulaş alanını en aza indirmek isteyen Türkiye, temasın artabileceği işletmeleri kapalı tutuyor. Pandemi nedeniyle sürekli evde olan vatandaşlar ise gidebilecekleri açık alanların akıbetini merak ediyor. Bu alanlardan biri olan Ankara Gençlik Parkı'nın hizmet verip vermediği ise vatandaşların gündemleri arasında yer alıyor. İşte konuyla ilgili tüm ayrıntılar...
Koronavirüs sebebiyle evlerde zaman geçiren Türkiye, gidebileceği açık alanları araştırmaya başladı. Havaların ısınmasıyla birlikte kendisini dışarı atmak isteyen vatandaşlar, koronavirüsün daha zor bulaştığı açık alanları tercih ediyor. Ankara'nın en büyük açık alanlarından biri olan Ankara Gençlik Parkı, içerisinde çeşitli restoranlar ve kafeler bulunduruyor. İçerisinde lunapark da bulunan Ankara Gençlik Merkezi, ziyaretçilerine keyifli zaman geçirtiyor. Hal böyle olunca evlerde sıkılan Ankaralılar, Ankara Gençlik Parkı'nın akıbetini merak ediyor.
26 May 2021 - 16:36 - Yaşam
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Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA) tarafından servis edilen tüm haberler Haberler Ankara editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Haberler Ankara değil haberi geçen ajanstır.