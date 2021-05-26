Kripto Paralarda Yükseliş Başladı! İşte Bitcoin ve Ethereum Fiyatları
Tüm yatırımcıların yakın markajında bulunan ve giderek popülerliğini artıran kripto paralar, geçtiğimiz hafta sert bir düşüş yaşamıştı. Çin'in kripto para yasağı ve Tesla'nın CEO'su Elon Musk'ın açıklamaların bu düşüşte etkili olduğu düşünülmüştü. Yatırımcıları korkutan bu düşüşün etkisiyle kripto para piyasalarımdaki dalgalanmalar hafta boyunca devam etmişti. Yatırımcıların en çok tercih ettiği kripto paralar olan Bitcoin ve Ethereum da bu dalgalı piyasadan nasibini almıştı. İşte detaylar...
Geçen haftayı dalgalı bir piyasayla kapatan kripto paralar, bu haftaya sakin başladı. Yükselen değerleri ve sakin seyirleriyle yatırımcıları rahatlatan kripto para piyasaları, tarihi yüksek seviyesinden yüzde 50 aşağıya düşen Bitcoin ve Ethereum para birimleri ile çalkalanmıştı. Haftaya yükselerek başlayan ve yatırımcıların en çok tercih ettiği kripto para birimleri olan Bitcoin ve Ethereum, sakin seyirleriyle yatırımcılarına yeniden umut verdi. İki gündür yükselen değerler gösteren Bitcoin ve Ethereum, yeniden yatırımcıların gözdesi olmayı başardı.
26 May 2021 - 17:48 - Ekonomi
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Yorum yazarak Haberler Ankara Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Haberler Ankara hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA) tarafından servis edilen tüm haberler Haberler Ankara editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Haberler Ankara değil haberi geçen ajanstır.