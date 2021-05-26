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- 26 May 2021 - 21:15 G: 26 May 2021 - 21:16

Yeni Parti BioNTech Aşıları Geldi! Tüm Sağlık Birimlerinde Uygulanmaya Başlanacak!

Esenboğa Havaalanı'na gelen BioNTech aşılarına yönelik uygulama, Avrupa İlaç Ajansının saklama koşullarına ilişkin raporu doğrultusunda tüm devlet ve üniversite hastaneleri, özel hastaneler ile kriterleri taşıyan büyük aile sağlığı merkezlerinde yapılabilecek Aşı sevkiyatının artmasıyla Türkiye'de toplumsal bağışıklamada hedeflenen yüzde 70 oranına kısa sürede ulaşılabilecek. İşte detaylar...

BioNTech aşısında bugün gerçekleşen yeni parti sevkiyatla toplumsal aşılama hız kazanacak ve saklama koşullarındaki değişiklikle uygulama tüm devlet ve üniversite hastaneleri, özel hastaneler, uygun aile sağlığı merkezlerinde yapılabilecek.

AA muhabirinin aldığı bilgiye göre, küresel Kovid-19 salgınıyla mücadele kapsamında Türkiye'de ocak ayında başlatılan aşılama programında yeni BioNTech sevkiyatlarıyla toplumsal bağışıklama süreci hız kazanacak.

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca ve BioNTech'in kurucu ortağı Prof. Dr. Uğur Şahin'in 20 Mayıs'ta gerçekleşen Koronavirüs Bilim Kurulu toplantısındaki görüşmeleri doğrultusunda tedarik süreci günbegün planlanan BioNTech aşısının bir kısmı bugün Ankara'ya ulaştı. Haziran için temin edilmesi öngörülen 30 milyon dozun 14,2 milyonu, 15 Haziran'a kadar Türkiye'ye gelecek.

Eylülde 120 milyon doz BioNTech aşısı Türkiye'nin elinde olacak.

Daha önce eksi 80 derecede saklanması gerektiği belirtilen BioNTech aşısına ilişkin geçen günlerde Avrupa İlaç Ajansının (EMA) hazırladığı "BioNTech aşılarını saklama koşullarında değişiklik olduğu ve aşı dolaplarında 2-8 derece arasında 5 gün yerine bir ay saklanabileceği" yönündeki raporun ardından, aşılamada izlenen yol haritasında da değişik yapılması için Sağlık Bakanlığınca çalışma başlatıldı.

Bakanlık tarafından yapılacak değerlendirme sonrasında BioNTech aşıları da Sinovac gibi aile sağlığı merkezlerinde yapılabilecek.

Şu ana kadar Bakanlık tarafından belirlenen hastanelerde uygulanabilen BioNTech aşıları, saklama koşularındaki değişiklikle tüm devlet ve üniversite hastaneleri ile özel hastanelerde de uygulanabilecek.

100 milyon doz Sinovac için yapılan anlaşmanın dışında 120 milyon doz BioNTech ve 50 milyon doz Sputnik-V'nin de temin edilmesiyle toplam 270 milyon doz Kovid-19 aşısına sahip olacak Türkiye'de, toplumsal bağışıklamada hedeflenen yüzde 70 oranına kısa sürede ulaşılabilecek.

Aşılama programındaki değişikliğin hayata geçmesiyle uygulama Türkiye genelinde başlatılacak.

26 May 2021 - 21:15 AA Ankara- Sağlık

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