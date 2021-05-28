Haberler Ankara Haberler Ankara
- 28 May 2021 - 14:45 G: 28 May 2021 - 14:55

Doğa, Ondan Çaldıklarımızı Geri Alma Derdinde! Deniz Salyası Yaşamı Olumsuz Etkiledi!

Doğa adeta intikam alır gibi önce koronavirüs derken şimdide denizlerimizde Salya sıkıntısı. Marmara Denizi'nde yaklaşık 4 aydır etkisini sürdüren deniz salyası (müsilaj) nedeniyle avlanmaya ara veren Tekirdağlı küçük tekne balıkçılarının bekleyişi sürüyor. İşte detaylar...

Tekirdağ Süleymanpaşa Su Ürünleri Kooperatifi Başkanı İbrahim Pehlivanoğlu, AA muhabirine, deniz salyalarının kıyılarda azalsa da açıklarda etkili olduğunu söyledi. Küçük tekne balıkçılarının balıkçı barınağında ağ mesaisi yaptığını belirten Pehlivanoğlu, şöyle konuştu:

"Marmara'da deniz salyası ilk defa bu yıl bu kadar uzun süre etkili oldu. Yaklaşık 4 aydır gitmedi. Zaman zaman rüzgarın etkisiyle artarak kıyılarda biriken salya şimdilerde açıklarda ve deniz dibinde etkili. Balıkçı arkadaşlar da avlanmakta zorlandığı için denize açılamıyor. Ümidimiz salyanın bir an önce bitmesi. İnşallah salya biter de balıkçı arkadaşlarımız rahat bir avcılık yapar."

Balıkçı İrfan Aktaş da deniz salyasının küçük tekne balıkçılarını mağdur ettiğini dile getirdi. Balıkçıların salyanın bitmesini beklediğini vurgulayan Aktaş, "Kıyılardaki salya geçse de deniz dibindeki salya devam ediyor. Balıkçıların büyük kaybı var. Denize ağ atıp balıkçılık yapamıyoruz. Salya mevsimsel havayla birlikte geldi yine havayla gidecektir diye düşünüyoruz. Denize çıkamayan arkadaşlar ağ onarıyor veya olta balıkçılığı yapmaya çalışıyor." dedi.

28 May 2021 - 14:45 AA Tekirdağ- Gündem

# GÜNDEM ÖZETİ İLE İLİŞKİLİ:
Kavcıoğlu Sıkı Duruş Dedi! Dolar Kendini 8,60'ın Üzerine Attı! mask
Kavcıoğlu Sıkı Duruş Dedi! Dolar Kendini 8,60'ın Üzerine Attı!
'S-Param Güvende' ile Huzur'da Güvende! Sahibinden.com'dan Bir Yenilik Daha! mask
'S-Param Güvende' ile Huzur'da Güvende! Sahibinden.com'dan Bir Yenilik Daha!
Fazla Çalışma Ücreti Nasıl İspatlanır? Zamanaşımı Süresi Ne Kadar? mask
Fazla Çalışma Ücreti Nasıl İspatlanır? Zamanaşımı Süresi Ne Kadar?
Yasaklar Ne Zaman Bitecek 2021 Sokağa Çıkma Yasağı Bitiyor Mu? 1 Haziran'da Kısıtlamalar Kalkacak Mı? mask
Yasaklar Ne Zaman Bitecek 2021 Sokağa Çıkma Yasağı Bitiyor Mu? 1 Haziran'da Kısıtlamalar Kalkacak Mı?
Osman Gazi’nin rüyası! Osman Gazi'nin kalbinde büyüyen Çınarın Türk tarihindeki yeri mask
Osman Gazi’nin rüyası! Osman Gazi'nin kalbinde büyüyen Çınarın Türk tarihindeki yeri
Kripto Para'da Panik Satışları Hata Getiriyor! Uzmandan Uyarı Geldi! mask
Kripto Para'da Panik Satışları Hata Getiriyor! Uzmandan Uyarı Geldi!
Organize suç örgütü elebaşı Sedat Peker Hakkında Yakalama Kararı Çıkartıldı! mask
Organize suç örgütü elebaşı Sedat Peker Hakkında Yakalama Kararı Çıkartıldı!
Türk Hava Kuvvetleri Süper Ay Fırsatını Kaçırmadı! Savaş Jetlerinden Harika Görsel Geldi! mask
Türk Hava Kuvvetleri Süper Ay Fırsatını Kaçırmadı! Savaş Jetlerinden Harika Görsel Geldi!
Yüce Divan Kuruldu! Yargıtay Üyeleri Davası Devam Ediyor! mask
Yüce Divan Kuruldu! Yargıtay Üyeleri Davası Devam Ediyor!
Euro 2020'de İlk Hedef İtalya! Milli Kahramanlarda Moraller Oldukça Yüksek! mask
Euro 2020'de İlk Hedef İtalya! Milli Kahramanlarda Moraller Oldukça Yüksek!
göndermek için kutuyu işaretleyin

Yorum yazarak Haberler Ankara Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Haberler Ankara hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA) tarafından servis edilen tüm haberler Haberler Ankara editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Haberler Ankara değil haberi geçen ajanstır.
Kavcıoğlu Sıkı Duruş Dedi! Dolar Kendini 8,60'ın Üzerine Attı! mask
Kavcıoğlu Sıkı Duruş Dedi! Dolar Kendini 8,60'ın Üzerine Attı!
Belarus Krizi Giderek Büyüyor! Ukrayna'da Hava Sahasını Kapattı! mask
Belarus Krizi Giderek Büyüyor! Ukrayna'da Hava Sahasını Kapattı!
Öğretmen Adayları Dikkat! KPSS Başvuruları Başladı! mask
Öğretmen Adayları Dikkat! KPSS Başvuruları Başladı!
Keçiören Davası Ertelendi! Sağlık Çalışanları Umutlu! mask
Keçiören Davası Ertelendi! Sağlık Çalışanları Umutlu!
Milli Eğitim'den Azerbaycan'a STEAM Merkezi! Açılışı Bakan Selçuk Yaptı! mask
Milli Eğitim'den Azerbaycan'a STEAM Merkezi! Açılışı Bakan Selçuk Yaptı!
Camdaki Kız Dizisindeki Muzo’nun Gerçek Hikayesi Mosmor Etti! Öğrenenler “Yazıklar Olsun” Diyor! Kambur Duruşuna Kadar Her Şey Açıklandı! Meğer Neler Yaşamış… mask
Camdaki Kız Dizisindeki Muzo’nun Gerçek Hikayesi Mosmor Etti! Öğrenenler “Yazıklar Olsun” Diyor! Kambur Duruşuna Kadar Her Şey Açıklandı! Meğer Neler Yaşamış…

Şehir Rehberi

Kurumsal

GİRİŞ YAP KAYIT OL
DMCA.com Protection Status