Haberler Ankara Haberler Ankara
- 28 May 2021 - 15:01 G: 28 May 2021 - 15:02

Keçiören Davası Ertelendi! Sağlık Çalışanları Umutlu!

Ankara Keçiören Eğitim ve Araştırma Hastanesinde yaşanan dava devam ediyor. 21 Eylül 2020 akşamı sağlık personelinin kendilerini korumak için kapıyı tutmak zorunda kaldıkları olayları çıkaran 5 sanığın yargılanmasına devam edildi. İşte detaylar...

Ankara 34. Asliye Ceza Mahkemesindeki duruşmaya, tutuksuz sanıklar, Memet Sadik Özel, Muhammed Devran Özel, Soykan Kamay, Yasin Özel ile Fırat Öztaş katıldı.

Sanıklar Memet Sadik Özel, Muhammed Devran Özel ve Soykan Kamay'ın avukatı Kemal Bayram, mazeret göstererek duruşmaya katılmadı.

Dosyaya gelen evrakları okuyan hakim, Sağlık Bakanlığının 2 bin lira olarak bildirdiği zararın sanıklar tarafından karşılandığına dair banka makbuzlarının dosyaya geldiğini belirtti.

Daha sonra söz verilen sanıkların tamamı önceki beyanlarını tekrar ederek, beraatlerini talep etti. Avukat Kemal Bayram'ın mazeretini kabul eden mahkeme, beyanı alınmayan tanığın dinlenilmesine ve eksikliklerin giderilmesine karar vererek duruşmayı erteledi.

Soruşturmanın geçmişi

Ankara'da 21 Eylül 2020'de silahlı saldırı sonucu yaralanan Fırat Öztaş ile ağabeyi Ahmet Öztaş, Ankara Keçiören Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırılmıştı. Ahmet Öztaş acil servisteki müdahalelere rağmen kurtarılamamıştı.

Öztaş'ın ailesi ve yakınlarının taşkınlık çıkartarak ısrarla cenazeyi görmek istemesi üzerine, acil servisin "kırmızı" alanına girilmesinden endişelenen ve kendilerini korumak isteyen doktor ve hemşireler, kapıyı kapatıp arkasına travma tahtalarıyla barikat kurmuşlardı.

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığınca olayla ilgili hazırlanan iddianamede, şüpheliler Fırat Öztaş, Soykan Kamay ve Muhammed Devran Özel'in "kamu malına zarar vermek" ve "sağlık personeline görevi yaptırmamak için direnmek" suçlarından 8 yıl 6'şar aya, Yasin Özel ve Memet Sadik Özel'in ise "sağlık personeline görevi yaptırmamak için direnmek" suçundan 4 yıl 6'şar aya kadar hapisleri istenmişti.

28 May 2021 - 15:01 AA Ankara- Asayiş

# ANKARA ASAYİŞ HABERLERİ İLE İLİŞKİLİ:
Emniyet'ten Personel İçin Önemli Değişiklik! Artık Yer Değişikliği Olmayacak! mask
Emniyet'ten Personel İçin Önemli Değişiklik! Artık Yer Değişikliği Olmayacak!
Ankara Balgat Son Dakika Haberleri mask
Ankara Balgat Son Dakika Haberleri
Ankara Emniyetinden Marketlere Sıkı Denetim! Genelge Dışı Ürünleri Satanlara Ceza Yağdı! mask
Ankara Emniyetinden Marketlere Sıkı Denetim! Genelge Dışı Ürünleri Satanlara Ceza Yağdı!
Ankara Valiliği'nden 'Görev Belgesi' Açıklaması! Görev Belgesi ile İlgili Esaslar Düzenlendi mask
Ankara Valiliği'nden 'Görev Belgesi' Açıklaması! Görev Belgesi ile İlgili Esaslar Düzenlendi
Kara Kuvvetleri Soruşturması Genişledi! Ankara'da Eski Askeri Öğrenciler FETÖ Kapsamında Gözaltına Alındı! mask
Kara Kuvvetleri Soruşturması Genişledi! Ankara'da Eski Askeri Öğrenciler FETÖ Kapsamında Gözaltına Alındı!
Ankaralılar Dikkat! Milyonlarca Kişisel Veri Toplamış, Ankara'da Yakalandı! mask
Ankaralılar Dikkat! Milyonlarca Kişisel Veri Toplamış, Ankara'da Yakalandı!
ASKİ Ankara Su Kesintileri 7 Ocak Ankara’da Sular Ne Zaman, Saat Kaçta Gelecek İşte Ankara Su Kesintileri mask
ASKİ Ankara Su Kesintileri 7 Ocak Ankara’da Sular Ne Zaman, Saat Kaçta Gelecek İşte Ankara Su Kesintileri
Ankara'da DEAŞ soruşturmasında 15 şüpheli hakkında gözaltı kararı verildi mask
Ankara'da DEAŞ soruşturmasında 15 şüpheli hakkında gözaltı kararı verildi
Ankara'da DEAŞ'a yönelik operasyon: 35 gözaltı mask
Ankara'da DEAŞ'a yönelik operasyon: 35 gözaltı
Ankara ve Bursa'da suç örgütüne yönelik operasyonda yakalanan 13 şüpheli tutuklandı mask
Ankara ve Bursa'da suç örgütüne yönelik operasyonda yakalanan 13 şüpheli tutuklandı
# KEÇİÖREN HABERLERİ İLE İLİŞKİLİ:
Ankara Kulüplerinden Başsağlığı! Birlik Mesajı Geldi! mask
Ankara Kulüplerinden Başsağlığı! Birlik Mesajı Geldi!
Başkan Altınok: Kimse asgari ücret üzerinden şov yapmasın mask
Başkan Altınok: Kimse asgari ücret üzerinden şov yapmasın
Başkan Altınok: Köy hayatını yaşamaya geldik mask
Başkan Altınok: Köy hayatını yaşamaya geldik
Ankara Keçiören’deki ibadethaneler 2021’e daha temiz girdi mask
Ankara Keçiören’deki ibadethaneler 2021’e daha temiz girdi
Başkan Altınok: Pandemisiz bir yıl diliyorum mask
Başkan Altınok: Pandemisiz bir yıl diliyorum
Türk Tarihinin İzleri Ankara Estergon Kalesi’nde mask
Türk Tarihinin İzleri Ankara Estergon Kalesi’nde
Başkan Altınok: ''236 bin ton asfalt serdik, 57 bin metre bordür döşedik'' mask
Başkan Altınok: ''236 bin ton asfalt serdik, 57 bin metre bordür döşedik''
Ankara Keçiören Çaldıran Mahallesi yeni parkına kavuştu mask
Ankara Keçiören Çaldıran Mahallesi yeni parkına kavuştu
Ankara Keçiören’e 2 Milli Mücadele Müzesi birden yapılacak mask
Ankara Keçiören’e 2 Milli Mücadele Müzesi birden yapılacak
Ankara Keçiören’de parklar dezenfekte edildi mask
Ankara Keçiören’de parklar dezenfekte edildi
# ANKARA HABERLERİ İLE İLİŞKİLİ:
Ankara Sokaklarında Olanlar Dikkat! Valilikten Uyarı Geldi! mask
Ankara Sokaklarında Olanlar Dikkat! Valilikten Uyarı Geldi!
28 Mayıs 2021 Ankara Elektrik Kesintisi! Ankara'da Elektrik Kesintisi Yaşanacak İlçeler!  Ankara'da Elektrik Ne Zaman Gelecek? mask
28 Mayıs 2021 Ankara Elektrik Kesintisi! Ankara'da Elektrik Kesintisi Yaşanacak İlçeler!  Ankara'da Elektrik Ne Zaman Gelecek?
ASKİ Ankara Su Kesintileri: 28 Mayıs 2021 Ankara’da Sular Ne Zaman, Saat Kaçta Gelecek? İşte Ankara Su Kesintileri mask
ASKİ Ankara Su Kesintileri: 28 Mayıs 2021 Ankara’da Sular Ne Zaman, Saat Kaçta Gelecek? İşte Ankara Su Kesintileri
27 Mayıs 2021 Ankara Elektrik Kesintisi! Ankara'da Elektrik Kesintisi Yaşanacak İlçeler!  Ankara'da Elektrik Ne Zaman Gelecek? mask
27 Mayıs 2021 Ankara Elektrik Kesintisi! Ankara'da Elektrik Kesintisi Yaşanacak İlçeler!  Ankara'da Elektrik Ne Zaman Gelecek?
ASKİ Ankara Su Kesintileri: 27 Mayıs 2021 Ankara’da Sular Ne Zaman, Saat Kaçta Gelecek? İşte Ankara Su Kesintileri mask
ASKİ Ankara Su Kesintileri: 27 Mayıs 2021 Ankara’da Sular Ne Zaman, Saat Kaçta Gelecek? İşte Ankara Su Kesintileri
ASKİ Ankara Su Kesintileri: 26 Mayıs 2021 Ankara’da Sular Ne Zaman, Saat Kaçta Gelecek? İşte Ankara Su Kesintileri mask
ASKİ Ankara Su Kesintileri: 26 Mayıs 2021 Ankara’da Sular Ne Zaman, Saat Kaçta Gelecek? İşte Ankara Su Kesintileri
26 Mayıs 2021 Ankara Elektrik Kesintisi! Ankara'da Elektrik Kesintisi Yaşanacak İlçeler!  Ankara'da Elektrik Ne Zaman Gelecek? mask
26 Mayıs 2021 Ankara Elektrik Kesintisi! Ankara'da Elektrik Kesintisi Yaşanacak İlçeler!  Ankara'da Elektrik Ne Zaman Gelecek?
25 Mayıs 2021 Ankara Elektrik Kesintisi! Ankara'da Elektrik Kesintisi Yaşanacak İlçeler!  Ankara'da Elektrik Ne Zaman Gelecek? mask
25 Mayıs 2021 Ankara Elektrik Kesintisi! Ankara'da Elektrik Kesintisi Yaşanacak İlçeler!  Ankara'da Elektrik Ne Zaman Gelecek?
ASKİ Ankara Su Kesintileri: 24 Mayıs 2021 Ankara’da Sular Ne Zaman, Saat Kaçta Gelecek? İşte Ankara Su Kesintileri mask
ASKİ Ankara Su Kesintileri: 24 Mayıs 2021 Ankara’da Sular Ne Zaman, Saat Kaçta Gelecek? İşte Ankara Su Kesintileri
24 Mayıs 2021 Ankara Elektrik Kesintisi! Ankara'da Elektrik Kesintisi Yaşanacak İlçeler!  Ankara'da Elektrik Ne Zaman Gelecek? mask
24 Mayıs 2021 Ankara Elektrik Kesintisi! Ankara'da Elektrik Kesintisi Yaşanacak İlçeler!  Ankara'da Elektrik Ne Zaman Gelecek?
# ASAYİŞ İLE İLİŞKİLİ:
Emniyet'e Yerli Güç! Atak Helikopterlerimiz Teslim Edildi! mask
Emniyet'e Yerli Güç! Atak Helikopterlerimiz Teslim Edildi!
Emniyet'ten Personel İçin Önemli Değişiklik! Artık Yer Değişikliği Olmayacak! mask
Emniyet'ten Personel İçin Önemli Değişiklik! Artık Yer Değişikliği Olmayacak!
İnci Kefalinde Kanun, Ceza Tanımıyorlar! Kaçak Avcılar Vazgeçmiyor! mask
İnci Kefalinde Kanun, Ceza Tanımıyorlar! Kaçak Avcılar Vazgeçmiyor!
Mantar Dubalar Sonu Oldu! Moto Kuryeler Ölüyor! mask
Mantar Dubalar Sonu Oldu! Moto Kuryeler Ölüyor!
Bir Nişan İçin Değer Mİ? Katil Genç Kıza Müebbet Hapis Cezası Verildi! mask
Bir Nişan İçin Değer Mİ? Katil Genç Kıza Müebbet Hapis Cezası Verildi!
Fatih Tezcan'a Kötü Haber! Hakkında Soruşturma Başlatıldı! mask
Fatih Tezcan'a Kötü Haber! Hakkında Soruşturma Başlatıldı!
Denizlerde Sular Isınacak! Denizkurdu Tatbikatı Yarın Başlıyor! mask
Denizlerde Sular Isınacak! Denizkurdu Tatbikatı Yarın Başlıyor!
Kadın Cinayeti Bitmek Bilmiyor! İki Kadın Başından Vuruldu! mask
Kadın Cinayeti Bitmek Bilmiyor! İki Kadın Başından Vuruldu!
Kaçışı Belgesel Tadında! Thodex Firarisi İşte Böyle Kaçmış! mask
Kaçışı Belgesel Tadında! Thodex Firarisi İşte Böyle Kaçmış!
Süleyman Soylu'dan Çok Önemli Açıklamalar! Thodex, Sedat Peker... mask
Süleyman Soylu'dan Çok Önemli Açıklamalar! Thodex, Sedat Peker...
göndermek için kutuyu işaretleyin

Yorum yazarak Haberler Ankara Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Haberler Ankara hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA) tarafından servis edilen tüm haberler Haberler Ankara editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Haberler Ankara değil haberi geçen ajanstır.
Milli Eğitim'den Azerbaycan'a STEAM Merkezi! Açılışı Bakan Selçuk Yaptı! mask
Milli Eğitim'den Azerbaycan'a STEAM Merkezi! Açılışı Bakan Selçuk Yaptı!
Camdaki Kız Dizisindeki Muzo’nun Gerçek Hikayesi Mosmor Etti! Öğrenenler “Yazıklar Olsun” Diyor! Kambur Duruşuna Kadar Her Şey Açıklandı! Meğer Neler Yaşamış… mask
Camdaki Kız Dizisindeki Muzo’nun Gerçek Hikayesi Mosmor Etti! Öğrenenler “Yazıklar Olsun” Diyor! Kambur Duruşuna Kadar Her Şey Açıklandı! Meğer Neler Yaşamış…
Doğa, Ondan Çaldıklarımızı Geri Alma Derdinde! Deniz Salyası Yaşamı Olumsuz Etkiledi! mask
Doğa, Ondan Çaldıklarımızı Geri Alma Derdinde! Deniz Salyası Yaşamı Olumsuz Etkiledi!
Juventus'ta Bir Dönem Sona Erdi! Pirlo Artık Yok! mask
Juventus'ta Bir Dönem Sona Erdi! Pirlo Artık Yok!
'S-Param Güvende' ile Huzur'da Güvende! Sahibinden.com'dan Bir Yenilik Daha! mask
'S-Param Güvende' ile Huzur'da Güvende! Sahibinden.com'dan Bir Yenilik Daha!
BİM, A101, ŞOK Market ve Aktüel Devri “Kapandı!” Sadece 100 Liraya Evinizi Doldurup Taşıracaksınız! O Market Bedava Gibi Satıyor! mask
BİM, A101, ŞOK Market ve Aktüel Devri “Kapandı!” Sadece 100 Liraya Evinizi Doldurup Taşıracaksınız! O Market Bedava Gibi Satıyor!

Şehir Rehberi

Kurumsal

GİRİŞ YAP KAYIT OL
DMCA.com Protection Status