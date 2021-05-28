Belarus Krizi Giderek Büyüyor! Ukrayna'da Hava Sahasını Kapattı!

Ukrayna hükümetinin internet sayfasından yapılan açıklamada, kararın, 23 Mayıs'ta Ryanair'a ait Atina-Vilnius seferini yapan yolcu uçağının Belarus hava sahasındayken başkent Minsk'e acil inişine ilişkin durum gerekçesiyle alındığı belirtildi.

Açıklamada, yolcuların güvenliğini sağlamak için Ukrayna Altyapı Bakanlığı, Devlet Havacılık Kurumu ve Ukrayna Hava Trafik Kurumunun 29 Mayıs'tan itibaren Belarus uçaklarına Ukrayna hava sahasını kapatma kararını uygulamakla görevlendirildiği bildirildi.

Ukrayna, Ryanair'a ait Atina-Vilnius seferini yapan yolcu uçağının acil inişine ilişkin durum gerekçesiyle Belarus ile uçuşlarını 26 Mayıs'tan itibaren durdurmuş ve Ukrayna uçaklarının, Belarus hava sahasında uçmasını yasaklamıştı.

Yunanistan'dan Litvanya'ya giden yolcu uçağı Minsk'e indirilmişti

Yunanistan'dan Litvanya'ya giden Ryanair'e ait 123 yolcu taşıyan uçak, bomba ihbarı yapıldığı iddiasıyla Belarus hava sahasındayken acil iniş yapmıştı.

Belarus'un başkenti Minsk'e indirilen uçaktaki yolcular arasında bulunan ve terör olaylarına karıştığı iddiasıyla aranan, bir sosyal medya hesabının kurucusu ve eski genel yayın yönetmeni Roman Protaseviç gözaltına alınmıştı.

Aramalar sonucunda bomba ihbarının asılsız çıktığı kaydedilmiş; uçak, gerekli kontrollerin ardından Minsk Havalimanı'ndan ayrılarak Vilnius'e inmişti.