Haberler Ankara Haberler Ankara
- 28 May 2021 - 19:14 G: 28 May 2021 - 19:15

Yapay Zeka Teknolojisi Varlığa Işık Tutacak! Karanlık Madde Haritası Çıkarıldı!

Yapay zeka teknolojileri her geçen hayatımıza ilerleyerek giriyor. Bilim insanları, yapay zeka teknolojilerini kullanarak en büyük ve kapsamlı karanlık madde haritasını çıkardı. İşte detaylar...

New Scientist dergisinde yer alan habere göre, astronomik araştırmalar yürüten Dark Energy Survey, yapay zeka teknolojilerini kullanılarak 100 milyon galaksinin görüntülerini analiz etti.

Araştırmacılar, galaksilerden elde edilen veriler ile karanlık maddelerin evrendeki dağılımını gösteren en ayrıntılı ve en büyük haritayı çıkardı.

Bilim insanları, ışığı kırmadığı veya yansıtmadığı için görünür olmayan ve diğer maddeler üzerindeki etkisi yalnızca kütle-çekim etkisiyle tespit edilebilen karanlık madde parçacıkların, sanılanın aksine evrende daha düzgün ve yayılmış şekilde olduğunu gözlemledi.

Bilim insanları, çalışmanın evrenin nasıl oluştuğunu ve evrimleştiğini anlamaya katkı sağlayacağını belirtti.

Araştırmacılar, Şili’deki Victor M Blanco teleskopunu kullandı.

Karanlık Madde

Evrendeki toplam madde miktarının yaklaşık yüzde 84'ünün karanlık madde olduğu düşünülüyor. Karanlık maddeyi oluşturan parçacıkların niteliği, günümüzde hala tartışma konusu. Pek çok araştırma grubu, karanlık madde parçacıklarını belirlemek için çalışıyor.

Karanlık madde, kozmoloji ve astronomi ile ilgili gözlemleri açıklamak için öne sürülen bir madde türü. Karanlık madde parçacıkları, ışıkla etkileşmediği için doğrudan gözlemlenemiyor ancak çevrelerinde sebep oldukları etkiler sayesinde varlıkları anlaşılabiliyor.

Araştırmanın sonuçları, İngiliz Kraliyet Gökbilim Derneği yayını "Monthly Notices of the Royal Astronomical Society" dergisinde yayımlandı.

28 May 2021 - 19:14 AA Ankara- Teknoloji

# TEKNOLOJİ HABERLERİ İLE İLİŞKİLİ:
'S-Param Güvende' ile Huzur'da Güvende! Sahibinden.com'dan Bir Yenilik Daha! mask
'S-Param Güvende' ile Huzur'da Güvende! Sahibinden.com'dan Bir Yenilik Daha!
SpaceX Dünyayı Sarmakta Kararlı! Starlink Ağı Büyüyor, Yeni Fırlatmalar Gerçekleşti! mask
SpaceX Dünyayı Sarmakta Kararlı! Starlink Ağı Büyüyor, Yeni Fırlatmalar Gerçekleşti!
Hindistan Teknoloji Devlerine Baskıya Devam Ediyor! Google'dan Sonra Şimdi De Twitter! mask
Hindistan Teknoloji Devlerine Baskıya Devam Ediyor! Google'dan Sonra Şimdi De Twitter!
Bu Sefer Davacı Whatsapp! Özel Mesajlara Erişimi Engellemek İçin Mahkemeye Gidiyor! mask
Bu Sefer Davacı Whatsapp! Özel Mesajlara Erişimi Engellemek İçin Mahkemeye Gidiyor!
Trendyol Exxen Kodu Nasıl Kullanılır? mask
Trendyol Exxen Kodu Nasıl Kullanılır?
Amazon'un Başı Dertte! Haksız Yere Fiyat Artışından Dava Açıldı! mask
Amazon'un Başı Dertte! Haksız Yere Fiyat Artışından Dava Açıldı!
Hindistan'dan Google'a Ayar! Düzenlemelere Uyacağını Duyurdu! mask
Hindistan'dan Google'a Ayar! Düzenlemelere Uyacağını Duyurdu!
Rusya Amerikan Şirketlerine Göz Açtırmıyor! Apple'dan Sonra Sıra Google'da! mask
Rusya Amerikan Şirketlerine Göz Açtırmıyor! Apple'dan Sonra Sıra Google'da!
Rusya'dan Siber Dünyaya Geçit Yok! Temsilci Bulundurma Zorunluluğu Getirdi! mask
Rusya'dan Siber Dünyaya Geçit Yok! Temsilci Bulundurma Zorunluluğu Getirdi!
Havacılığa Meraklı Gençlere! Türkiye Drone Şampiyonasının Final Yarışı Hazır! mask
Havacılığa Meraklı Gençlere! Türkiye Drone Şampiyonasının Final Yarışı Hazır!
göndermek için kutuyu işaretleyin

Yorum yazarak Haberler Ankara Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Haberler Ankara hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA) tarafından servis edilen tüm haberler Haberler Ankara editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Haberler Ankara değil haberi geçen ajanstır.
Yapay Zeka Teknolojisi Varlığa Işık Tutacak! Karanlık Madde Haritası Çıkarıldı! mask
Yapay Zeka Teknolojisi Varlığa Işık Tutacak! Karanlık Madde Haritası Çıkarıldı!
'Aşı Sertifikası' Uygulaması İle Gümrükte Rahatlık! Kapıkule Sınır Kapısında Başladı! mask
'Aşı Sertifikası' Uygulaması İle Gümrükte Rahatlık! Kapıkule Sınır Kapısında Başladı!
İngiltere Adaleti Johnson İçin Karar Verdi! Evinin Tadilat Parası Tartışmaları Son Buldu! mask
İngiltere Adaleti Johnson İçin Karar Verdi! Evinin Tadilat Parası Tartışmaları Son Buldu!
Çocuklar İçin Güzel Haber Geldi! Avrupa İlaç Ajansı BioNTech-Pfizer'ı Onayladı! mask
Çocuklar İçin Güzel Haber Geldi! Avrupa İlaç Ajansı BioNTech-Pfizer'ı Onayladı!
Survivor Dora Dalga Konusu Oldu! Acun Ilıcalı’nın Canı Ciğeri Yerden Yere Vurdu, Mosmor Etti! Neler Dedi Neler… Stüdyo Karıştı! mask
Survivor Dora Dalga Konusu Oldu! Acun Ilıcalı’nın Canı Ciğeri Yerden Yere Vurdu, Mosmor Etti! Neler Dedi Neler… Stüdyo Karıştı!
Çukur Dizisi Sanal Linç Kurbanı Oldu! O İsim Topa Tutuldu, Sosyal Medyanın Diline Düştü! Binlerce Evin Kirasını Üzerine Giyince Olay Çıktı! “Binlerce Aç İnsan Var!” mask
Çukur Dizisi Sanal Linç Kurbanı Oldu! O İsim Topa Tutuldu, Sosyal Medyanın Diline Düştü! Binlerce Evin Kirasını Üzerine Giyince Olay Çıktı! “Binlerce Aç İnsan Var!”

Şehir Rehberi

Kurumsal

GİRİŞ YAP KAYIT OL
DMCA.com Protection Status