28 May 2021 - 19:18 Güncelleme: 28 May 2021 - 19:19
Devlet Bahçeli Kritik Toplantıyı Gerçekleştirdi! Belediye Başkanları Bir Araya Geldi!
Milliyetçi Hareket Partisi Genel Başkanı Devlet Bahçeli, partisinin belediye başkanları ile bir araya geldi. İşte detaylar...
MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, partisinin "Belediye Başkanları Geleneksel İstişare ve Değerlendirme" toplantısına başkanlık yaptı.
Parti genel merkezindeki toplantıya, 226 il ve ilçe belediye başkanı katılırken, 5 belediye başkanı mazeret bildirdi.
Basına kapalı olarak yaklaşık bir saat süren toplantı sonrasında açıklama yapılmadı.
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Yorum yazarak Haberler Ankara Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Haberler Ankara hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA) tarafından servis edilen tüm haberler Haberler Ankara editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Haberler Ankara değil haberi geçen ajanstır.