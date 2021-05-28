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- 28 May 2021 - 19:18 G: 28 May 2021 - 19:19

Devlet Bahçeli Kritik Toplantıyı Gerçekleştirdi! Belediye Başkanları Bir Araya Geldi!

Milliyetçi Hareket Partisi Genel Başkanı Devlet Bahçeli, partisinin belediye başkanları ile bir araya geldi. İşte detaylar...

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, partisinin "Belediye Başkanları Geleneksel İstişare ve Değerlendirme" toplantısına başkanlık yaptı.

Parti genel merkezindeki toplantıya, 226 il ve ilçe belediye başkanı katılırken, 5 belediye başkanı mazeret bildirdi.

Basına kapalı olarak yaklaşık bir saat süren toplantı sonrasında açıklama yapılmadı.

28 May 2021 - 19:18 AA Ankara- Siyaset

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