Sarı Fırtına Yerini Kasırgaya Bıraktı! Altın'da Fiyat Uçuyor!
Altın resmen piyasada kasırgalar estiriyor. Dolar ile birlikte gün içinde rekor yükseliş yaşayan Altın bakın ne kadar oldu. İşte detaylar...
Borsa İstanbul Kıymetli Madenler ve Kıymetli Taşlar Piyasası'nda (KMKTP) standart altının kilogramı 520 bin liraya yükseldi.
Altın piyasasında, en düşük 514 bin 200 lirayı, en yüksek ise 521 bin 400 lirayı gören standart altının kilogram fiyatı, günü önceki kapanışa göre yüzde 1 artarak 520 bin liradan tamamladı.
KMKTP'de, altında gerçekleşen toplam işlem hacmi 388 milyon 525 bin 535,39 lira, işlem miktarı ise 754,09 kilogram oldu.
Tüm metallerdeki toplam işlem hacmi ise 400 milyon 863 bin 938,87 lira oldu.
Altın borsasında bugün en fazla işlem gerçekleştiren kurumlar Kuveyt Türk Katılım Bankası, Vakıf Katılım Bankası, Nil Kıymetli Madenler, Halkbank ve Nadir Döviz ve Kıymetli Maden Ticareti şeklinde sıralandı.
Bugünkü işlemlere ilişkin veriler şöyle:
|STANDART TL/KG
|DOLAR/ONS
|Önceki Kapanış
|514.600,00
|1.898,50
|En Düşük
|514.200,00
|1.888,25
|En Yüksek
|521.400,00
|1.894,80
|Kapanış
|520.000,00
|1.892,00
|Ağırlıklı Ortalama
|518.295,57
|1.890,68
|Toplam İşlem Hacmi (TL)
|388.525.535,39
|Toplam İşlem Miktarı (Kg)
|754,09
|Toplam İşlem Adedi
|32
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Yorum yazarak Haberler Ankara Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Haberler Ankara hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA) tarafından servis edilen tüm haberler Haberler Ankara editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Haberler Ankara değil haberi geçen ajanstır.