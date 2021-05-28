Sarı Fırtına Yerini Kasırgaya Bıraktı! Altın'da Fiyat Uçuyor!

Borsa İstanbul Kıymetli Madenler ve Kıymetli Taşlar Piyasası'nda (KMKTP) standart altının kilogramı 520 bin liraya yükseldi.

Altın piyasasında, en düşük 514 bin 200 lirayı, en yüksek ise 521 bin 400 lirayı gören standart altının kilogram fiyatı, günü önceki kapanışa göre yüzde 1 artarak 520 bin liradan tamamladı.

KMKTP'de, altında gerçekleşen toplam işlem hacmi 388 milyon 525 bin 535,39 lira, işlem miktarı ise 754,09 kilogram oldu.

Tüm metallerdeki toplam işlem hacmi ise 400 milyon 863 bin 938,87 lira oldu.

Altın borsasında bugün en fazla işlem gerçekleştiren kurumlar Kuveyt Türk Katılım Bankası, Vakıf Katılım Bankası, Nil Kıymetli Madenler, Halkbank ve Nadir Döviz ve Kıymetli Maden Ticareti şeklinde sıralandı.

Bugünkü işlemlere ilişkin veriler şöyle: