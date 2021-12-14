Gönül Dağı'nın Yıldızının Kendisinden Yaşça Büyük Ünlü Sevgilisi Bakın Kim Çıktı!

26 yaşında olan Gülsim Ali İlhan’ın 48 yaşında olan oyuncu Durul Bazan ile birlikte olduğu öne sürüldü. Ortaya çıkan bu iddiaya göre Durul Bazan geçen haftalarda Gülsim Ali İlhan’ın başrolde oynadığı Gönül Dağı dizisinin setini ziyaret etti.