14 Ara 2021 - 23:27
Gönül Dağı'nın Yıldızının Kendisinden Yaşça Büyük Ünlü Sevgilisi Bakın Kim Çıktı!
TRT ekranlarının sevilen dizisi Gönül Dağı’nda Dilek karakterini canlandıran Gülsim Ali İlhan’ın sevgilisinin kim olduğu sonunda belli oldu. Diriliş Ertuğrul, Hanım Köylü, Yüzleşme gibi dizilerden tanınan İlhan, özel hayatı hakkında şimdiye kadar sessiz kalmayı tercih ediyordu.
26 yaşında olan Gülsim Ali İlhan’ın 48 yaşında olan oyuncu Durul Bazan ile birlikte olduğu öne sürüldü. Ortaya çıkan bu iddiaya göre Durul Bazan geçen haftalarda Gülsim Ali İlhan’ın başrolde oynadığı Gönül Dağı dizisinin setini ziyaret etti.
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14 Ara 2021 - 23:27 - Magazin
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Yorum yazarak Haberler Ankara Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Haberler Ankara hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA) tarafından servis edilen tüm haberler Haberler Ankara editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Haberler Ankara değil haberi geçen ajanstır.