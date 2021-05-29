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- 29 May 2021 - 15:16 G: 29 May 2021 - 15:17

Bakan Vedat Bilgin Müjdeyi Verdi! O Paralar 4 Haziran'da Yatıyor!

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Bilgin merakla beklenen açıklamayı yaptı. Mayıs ayına ilişkin kısa çalışma ve işsizlik ödeneği ödemelerinin 4 Haziran'da hesaplara yatırılacağını duyurdu. İşte detaylar...

Bakanlıktan yapılan açıklamaya göre, Bilgin, ödemelerin banka hesaplarına yatırılacağını, IBAN bilgileri bulunmayan veya hatalı olan vatandaşlara da PTT üzerinden ödeme yapılacağını vurgulayarak, "Kısa çalışma ve işsizlik ödeneği ödemeleri 4 Haziran Cuma günü hesaplara yatırılacak." bilgisini verdi.

29 May 2021 - 15:16 AA Ankara- Gündem

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