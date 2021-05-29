Sen Çal Kapımı Dizisinde Selin Kabusu Bitmiyor! Şimdide O İsim Yeni Selin Olmaya Geliyor! Eda ve Serkan’a Rahat Yok! Bu Sezonda…
FOX TV ekranlarının en sevilen yarışmalarından biri olan Sen Çal Kapımı dizisinin yeni sezonu için çekimler başladı. Dizinin yeni sezon için ilk bölüm fragmanı ise yayınlandı. Fragmansa sosyal medyada ve magazin dünyasında büyük yankı uyandırdı fakat dizideki Selin sorunu aşılamadı! Bir Selin giderken, diğer bir Selin ise diziye giriş yaptığını resmen duyurdu! Peki, neler oluyor?
Sevilerek izlenen dizinin başrollerinde yer alan Hande Erçel ve Kerem Bürsin sosyal medyada en çok konuşulan isimlerden oluyorlar. Özellikle Sen Çal Kapımı dizisinin sezon finali yapmasıyla birlikte ikili Maldivler’e tatile gitmiş ve tatil pozlarını sosyal medyadan paylaşmışlardı. Maldivler dönüşünde el ele görüntülenmişlerdi.
Sevilen isimlerin el ele görüntülenmesinin hemen arkasından ise ikili sevgili olduklarını resmen duyurmuşlardı. Birçok kişi ise bu aşkın, PR aşkı olduğunu ilan etmişti. Reytingleri düşük olan bir dizinin ikinci sezonda patlama yaşaması için ikilinin reklam aşkı olduğu konuşulurken ikili ise bu iddialara net bir dille yalanlamıştı! Peki, dizinin yeni Selin’i kim oldu?
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Yorum yazarak Haberler Ankara Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Haberler Ankara hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA) tarafından servis edilen tüm haberler Haberler Ankara editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Haberler Ankara değil haberi geçen ajanstır.