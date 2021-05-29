Sen Çal Kapımı Dizisinde Selin Kabusu Bitmiyor! Şimdide O İsim Yeni Selin Olmaya Geliyor! Eda ve Serkan’a Rahat Yok! Bu Sezonda…

Sevilerek izlenen dizinin başrollerinde yer alan Hande Erçel ve Kerem Bürsin sosyal medyada en çok konuşulan isimlerden oluyorlar. Özellikle Sen Çal Kapımı dizisinin sezon finali yapmasıyla birlikte ikili Maldivler’e tatile gitmiş ve tatil pozlarını sosyal medyadan paylaşmışlardı. Maldivler dönüşünde el ele görüntülenmişlerdi.

Sevilen isimlerin el ele görüntülenmesinin hemen arkasından ise ikili sevgili olduklarını resmen duyurmuşlardı. Birçok kişi ise bu aşkın, PR aşkı olduğunu ilan etmişti. Reytingleri düşük olan bir dizinin ikinci sezonda patlama yaşaması için ikilinin reklam aşkı olduğu konuşulurken ikili ise bu iddialara net bir dille yalanlamıştı! Peki, dizinin yeni Selin’i kim oldu?



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