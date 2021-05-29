Cumhurbaşkanı Açılışı Yaptı! Vatandaş Seyire Doyacak, İşte O Görüntüler!
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın açmış olduğu ve İstanbul'un en yüksek yapısı Çamlıca Kulesi'nin ilk ziyaretçileri gazeteciler oldu. İşte seyirlik o görüntüler...
İstanbul'un en yüksek yapısı olan Çamlıca Kulesi, açılış törenini takip eden basın mensuplarına tanıtıldı.
Çamlıca Kulesi, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu'nun da katıldığı törenle açıldı.
369 metrelik kule uzunluğu ve deniz seviyesinden 587 metrelik yüksekliğiyle İstanbul'un en yüksek yapısı olan Çamlıca Kulesi, açılışı takip eden basın mensuplarına gezdirildi.
Kule, 4 katı yerin altında olmak üzere her biri 4,5 metre yüksekliğinde 49 kattan oluşuyor. Kulenin 33 ve 34. katlarında deniz seviyesinden 366,5 ve 371 metre yüksekliğinde iki seyir terası da bulunuyor. Kulede seyir terasına çıkmak asansörle yaklaşık 1 dakika sürüyor.
Tarihi yarımada, 15 Temmuz Şehitler Köprüsü, Çamlıca Camisi, Adalar'ın da aralarında bulunduğu İstanbul'un birçok noktası da kuleden rahatlıkla seyredilebiliyor.
Ziyaretçilerin bilet alarak gezebileceği kule, tarih boyunca önemli bir simge olan lale çiçeğinden esinlenilerek yapılmıştı.
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Yorum yazarak Haberler Ankara Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Haberler Ankara hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA) tarafından servis edilen tüm haberler Haberler Ankara editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Haberler Ankara değil haberi geçen ajanstır.