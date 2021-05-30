Demet Özdemir İçin Cepler Boşaltıldı! Parayı Hiçe Saydı, Kesenin Ağzını Açtıkça Açtı! Sadece 1 Hafta İçin Servet Ödedi! Tam Tamına…

Ocak ayının başında kameralara yakalanan başarılı çift, dikkatleri üzerine çekmişti. Aslı Bekiroğlu ve Çağrı Telkıvıran’la Antalya’da tatil yapan Demet Özdemir ve Oğuzhan Koç, kısa bir süre önce habersiz çekilen pozlarıyla gündeme bomba gibi düşmüşlerdi. Daha sonra ise ünlü çift bir açıklama yapmışlardı. Birçok haber sitesi, Demet Özdemir ve Oğuzhan Koç’un otelde kaldığını iddia etmişlerdi.

Bunun üzerine Demet Özdemir ve Oğuzhan Koç’tan açıklamalar arka arkaya geldi. "Otelde kaldığımıza ne güzel inandırdınız. Karşı dağdan evimizi garip garip açıklardan gizli gizli çekeceğinize çaya gelseydiniz keşke" ifadelerine yer veren Demet Özdemir’in ardından ise Oğuzhan Koç bir açıklama yapmıştı. Peki, Oğuzhan Koç neler demişti?



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