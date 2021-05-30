Demet Özdemir İçin Cepler Boşaltıldı! Parayı Hiçe Saydı, Kesenin Ağzını Açtıkça Açtı! Sadece 1 Hafta İçin Servet Ödedi! Tam Tamına…
TV8 ekranlarının en sevilen dizilerinden biri olan Doğduğun Ev Kaderindir dizisinin kısa bir süre önce final yapmasıyla kendisini sevgilisi Oğuzhan Koç’la birlikte tatilde bulan başarılı isim Demet Özdemir, ceplerin boşalmasına neden oldu! Parayı hiçe sayarak kesenin ağzını açan Oğuzhan Koç, milyonları şoka soktu! Sadece 1 haftalık tatil için servet ödediği ortaya çıktı! Tam tamına…
Ocak ayının başında kameralara yakalanan başarılı çift, dikkatleri üzerine çekmişti. Aslı Bekiroğlu ve Çağrı Telkıvıran’la Antalya’da tatil yapan Demet Özdemir ve Oğuzhan Koç, kısa bir süre önce habersiz çekilen pozlarıyla gündeme bomba gibi düşmüşlerdi. Daha sonra ise ünlü çift bir açıklama yapmışlardı. Birçok haber sitesi, Demet Özdemir ve Oğuzhan Koç’un otelde kaldığını iddia etmişlerdi.
Bunun üzerine Demet Özdemir ve Oğuzhan Koç’tan açıklamalar arka arkaya geldi. "Otelde kaldığımıza ne güzel inandırdınız. Karşı dağdan evimizi garip garip açıklardan gizli gizli çekeceğinize çaya gelseydiniz keşke" ifadelerine yer veren Demet Özdemir’in ardından ise Oğuzhan Koç bir açıklama yapmıştı. Peki, Oğuzhan Koç neler demişti?
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Yorum yazarak Haberler Ankara Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Haberler Ankara hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA) tarafından servis edilen tüm haberler Haberler Ankara editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Haberler Ankara değil haberi geçen ajanstır.