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- 30 May 2021 - 21:10 G: 30 May 2021 - 22:48

Beren Saat Mayosuyla Şok Etkisi Yarattı! Bodrum’da 9 Şiddetinde Depreme Neden Oldu!

Son zamanların en çok konuşulan isimlerinden biri olan Beren Saat, mayosuyla şok etti. Düzgün fiziğiyle Bodrum’da 9 şiddetinde deprem etkisi yaratan Beren Saat’e ise binlerce yorum arka arkaya geldi. Sevilen isme gelen yorumlardan en çok beğeni alanı ise “Behlül kurban olsun sana” yorumu oldu!

Kenan Doğulu ile Bodrum’da tatil yapan güzel oyuncu, kısa bir süre önce ilk aşkının vefatını anan bir paylaşım yapmıştı. Bu ise birçok kişi tarafından tartışmalara neden olmuştu. Kimi Beren Saat’in Kenan Doğulu’yu sevmediğini dile getirirken kimi ise vefalı bir insan olduğunu açıklayan yorumlarda bulunmuştu.

Aşklarının baharını yaşayan ikili ise kısa süre önce Bodrum’a tatile gitti. Tatil pozlarıyla gündeme bomba gibi düşen Beren Saat’e ise hayranları Aşk-ı Memnu dizisinden göndermeler geldi. Aşk-ı Memnu dizisinde unutulmayan bir karaktere hayat veren Beren Saat, halen Aşk-ı Memnu ile anılmaya devam ediyor.

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30 May 2021 - 21:10 Ankara- Yaşam

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