Beren Saat Mayosuyla Şok Etkisi Yarattı! Bodrum’da 9 Şiddetinde Depreme Neden Oldu!

Kenan Doğulu ile Bodrum’da tatil yapan güzel oyuncu, kısa bir süre önce ilk aşkının vefatını anan bir paylaşım yapmıştı. Bu ise birçok kişi tarafından tartışmalara neden olmuştu. Kimi Beren Saat’in Kenan Doğulu’yu sevmediğini dile getirirken kimi ise vefalı bir insan olduğunu açıklayan yorumlarda bulunmuştu.

Aşklarının baharını yaşayan ikili ise kısa süre önce Bodrum’a tatile gitti. Tatil pozlarıyla gündeme bomba gibi düşen Beren Saat’e ise hayranları Aşk-ı Memnu dizisinden göndermeler geldi. Aşk-ı Memnu dizisinde unutulmayan bir karaktere hayat veren Beren Saat, halen Aşk-ı Memnu ile anılmaya devam ediyor.



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