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- 31 May 2021 - 14:15 G: 31 May 2021 - 14:16

Ankara Dahil! Dikkat Yağmurlar Tehlike Yaratabilir!

Meteoroloji Genel Müdürlüğünden yapılan açıklama ile illerde meydana gelecek şiddetli yağışlar olumsuz durumlar yaratabileceği ve gerekli önlemlerin alınması uyarısı geldi. İşte o iller...

Yurdun kuzey ve batı kesimlerinde bugün gök gürültülü sağanak bekleniyor.

Meteoroloji Genel Müdürlüğünden yapılan uyarıya göre, sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışların, Tekirdağ, Bursa, Balıkesir, Bilecik, Çanakkale, Afyonkarahisar, Isparta, Burdur, Ankara’nın kuzey ve batısı, Çankırı, Karabük, Kastamonu ve Sinop çevrelerinde yerel olarak kuvvetli olacağı tahmin ediliyor.

Su baskını, yıldırım, ulaşımda aksamalar, küçük çaplı dolu yağışı, yağış anında kuvvetli rüzgar gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerekiyor.

31 May 2021 - 14:15 AA Ankara- Yaşam

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