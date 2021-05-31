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- 31 May 2021 - 14:28 G: 31 May 2021 - 14:29

Tercih Değil İhtiyaç! Dünya Süt Gününde SETBİR'den Anlamlı Açıklamalar!

Dünya süt gününde süt içmenin farkındalığına vurgu yapmak isteyen Türkiye Süt, Et, Gıda Sanayicileri ve Üreticileri Birliği (SETBİR) Yönetim Kurulu Başkanı Tarık Tezel, çiğ süt üretiminin 2021'de yüzde 4 artacağını tahmin ettiklerini belirterek, "Salgının kontrol altına alınması ile 2021 yılının ikinci çeyreğinden itibaren süt ürünleri ihracatımızın yeniden 2019 seviyelerine geleceğini öngörüyoruz." ifadesini kullandı. İşte detaylar..

Tezel, 1 Haziran Dünya Süt Günü dolayısıyla yayımladığı mesajında, dünyada bağışıklık sistemini güçlendirecek şekilde beslenmenin öneminin yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını ile bir kez daha hatırlandığının altını çizdi.

Salgının süt ve süt ürünleri sektörünü her bakımdan olumsuz etkilediğine işaret eden Tezel, "Salgının yayılmasını önlemek için gerekli tedbirler nedeni ile sektörün satış hacminin yüzde 35'ini kapsayan ev dışı kanallar aralıklarla da olsa uzun dönem kapalı kaldı. Buna rağmen süt sanayicisi, üretilen çiğ sütü yerde bırakmayıp satın aldı, süt bedellerini zamanında ödedi, süt üreticisi mağdur edilmedi. Salgının en yoğun yaşandığı 2020 yılı boyunca çiğ süt fiyatlarının dışında, artan bütün girdi maliyetlerine rağmen ürün fiyatlarına da hiçbir zam yapılmadı." değerlendirmesinde bulundu.

Sektör açısından 2021'in ikinci yarısından umutlu olduklarını belirten Tezel, şunları kaydetti:

"Her şeye rağmen, ümitsizliğe de kapılmadan işlerimizi geliştirmek, istihdama, üretime, yatırıma fırsatlar yaratmak zorunda olduğumuza inanıyoruz. Tüm bunları dikkate alarak çiğ süt üretiminin 2021 yılında, yüzde 4 artacağını tahmin ediyoruz. Salgının kontrol altına alınması ile 2021 yılının ikinci çeyreğinden itibaren süt ürünleri ihracatımızın yeniden 2019 seviyelerine geleceğini öngörüyoruz. İhracatımızın artması, rekabet gücümüzün artmasına bağlı. Verilecek ihracat desteklemeleri de pozisyonumuzu güçlendirecektir. Sıkıntılara rağmen, Türkiye süt ve süt ürünleri sanayinin, sahip olduğu bilgi, birikim, tecrübe, ileri teknoloji ve yüksek üretim kapasitesi ile normale dönen bir Türkiye ve dünyada, kayıplarını hızla gidereceğine inanıyor, bu inançla Dünya Süt Günü'nü kutluyorum."

31 May 2021 - 14:28 AA Ankara- Yaşam

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