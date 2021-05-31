Show TV'nin Çukur Dizisi Nerede Çekiliyor? Çukur Mahallesi, Koçovalılar'ın Evi Nerede?
Finale yaklaştıkça adından daha çok ettiren Çukur dizisi, 4.sezonun sonunda ekranlara veda etmeye hazırlanıyor. İzleyicisinin büyük bir ilgiyle takip ettiği Çukur dizisi, Koçovalıların da içerisinde yaşadığı Çukur mahallesini konu alıyor. Bir mahallenin diziye konu olması ise dizinin nerede çekildiğini izleyicisine merak ettiriyor. Büyük bir ilgiyle araştırılan Show TV'nin Çukur dizisi nerede çekiliyor? Çukur mahallesi, Koçovalılar'ın evi nerede? İşte konuyla ilgili tüm ayrıntılar…
Show TV’nin 2017 yılından bu yana devam eden Çukur dizisi, finale yaklaşırken adından daha çok söz ettirmeye başladı. Bir mahallenin yaşantısını konu alan Çukur, çekildiği mekanla son zamanlarda sıkça gündemleri meşgul etti. Mahallenin birbirine olan kenetlenmiş durumu izleyicinin hoşuna giderken, Çukur’un çekildiği alanın doğal dokusunun korunması ilginin mekana doğru kaymasına neden oldu. Çukur dizisinin nerede çekildiğini merak eden izleyiciler kapsamlı bir araştırma içerisine girdi. Birden fazla alanda çekildiği öğrenilen Çukur dizisi, finale iki kala izleyicisinin yakın markajına girmeyi başardı.
31 May 2021 - 14:28 - Dizi Haberleri
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Yorum yazarak Haberler Ankara Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Haberler Ankara hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA) tarafından servis edilen tüm haberler Haberler Ankara editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Haberler Ankara değil haberi geçen ajanstır.