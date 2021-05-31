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31 May 2021 - 14:28

Show TV'nin Çukur Dizisi Nerede Çekiliyor? Çukur Mahallesi, Koçovalılar'ın Evi Nerede?

Finale yaklaştıkça adından daha çok ettiren Çukur dizisi, 4.sezonun sonunda ekranlara veda etmeye hazırlanıyor. İzleyicisinin büyük bir ilgiyle takip ettiği Çukur dizisi, Koçovalıların da içerisinde yaşadığı Çukur mahallesini konu alıyor. Bir mahallenin diziye konu olması ise dizinin nerede çekildiğini izleyicisine merak ettiriyor. Büyük bir ilgiyle araştırılan Show TV'nin Çukur dizisi nerede çekiliyor? Çukur mahallesi, Koçovalılar'ın evi nerede? İşte konuyla ilgili tüm ayrıntılar…