EURO 2020 Ne Zaman Başlıyor? Türkiye Maçları Şifresiz Hangi Kanalda?

A Milli Takımı'nın da içerisinde yer aldığı EURO 2020 için geri sayımı başlatan futbolseverler, maçların başlaması için gün saymaya başladı. EURO 2020 tarihinin giderek yaklaşmasıyla birlikte futbolseverlerin artan heyecanı ise A Milli Takım’ın grup elemelerinde gösterdiği üstün performans ile ikiye katlandı. Yeşil sahada Türkiye için yarışacak olan Şenol Güneş’in öğrencileri, tüm enerjisini EURO 2020’ye aktarmak için hazırlandı. Eleme maçlarında başarılı oyuncularıyla tanınan Fransa’ya karşı bile mağlubiyet almayan Türkiye A Milli Takımı, futbol alanındaki umutları yeniden yeşertti. Merakla takip edilen EURO 2020’nin ne zaman başladığı ve hangi kanalda yayınlanacağı ise futbolseverlerin yakın markajına girdi.