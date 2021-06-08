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- 08 Haz 2021 - 20:09

EURO 2020 Ne Zaman Başlıyor? Türkiye Maçları Şifresiz Hangi Kanalda?

Futbolseverlerin heyecanını zirveye taşıyacak olan EURO 2020 Avrupa Futbol Şampiyonası için geri sayım başlıyor. A milli takımının da yer alacağı A Grubu’ndaki ilk maç ise İtalya ile oynanıyor. Nefesleri tutturmaya hazırlanan EURO 2020, futbol severlerin yakın markajına çoktan girmiş bulunuyor. Merakla takip edilen EURO 2020 ne zaman başlıyor? Türkiye maçları şifresiz hangi kanalda? İşte konuyla ilgili tüm ayrıntılar…

A Milli Takımı'nın da içerisinde yer aldığı EURO 2020 için geri sayımı başlatan futbolseverler, maçların başlaması için gün saymaya başladı. EURO 2020 tarihinin giderek yaklaşmasıyla birlikte futbolseverlerin artan heyecanı ise A Milli Takım’ın grup elemelerinde gösterdiği üstün performans ile ikiye katlandı. Yeşil sahada Türkiye için yarışacak olan Şenol Güneş’in öğrencileri, tüm enerjisini EURO 2020’ye aktarmak için hazırlandı. Eleme maçlarında başarılı oyuncularıyla tanınan Fransa’ya karşı bile mağlubiyet almayan Türkiye A Milli Takımı, futbol alanındaki umutları yeniden yeşertti. Merakla takip edilen EURO 2020’nin ne zaman başladığı ve hangi kanalda yayınlanacağı ise futbolseverlerin yakın markajına girdi.

08 Haz 2021 - 20:09 - Spor

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