Ankara'da Mesire Alanları Açık Mı? 1 Haziran Piknik Alanları Açıldı Mı?
Kabinenin yeni toplantısının ardından tüm Türkiye gibi Ankara’nın gündemi de faaliyet verecek işletmelerin hangilerinin olacağına çevrildi. Uzun süredir kapalı olan işletmeler, Ankaralıların eve kapanmasına neden oldu. Evde sıkılmaya başlayan başkentliler ise 1 Haziran’dan itibaren açık alanların akıbetinin ne olacağını merak etmeye başladı. Ankara'da mesire alanları açık mı? 1 Haziran piknik alanları açıldı mı? İşte, detaylar…
Kabine toplantısının ardından gözler bir kez daha Ankara’ya çevrildi. Uzun süredir kapalı olan mekanlar, vatandaşların eve kapanmasına neden olmuştu. Özellikle bulaş bakımından daha düşük risk taşıyan açık alanlar vatandaşların imdadına yetişti. Uzun süredir evde olan Türkiye’nin açık alanlara çıkıp çıkamayacağı ise dünkü kabine toplantısında cevap buldu. Tüm Türkiye gibi Ankaralıların bugünkü gündemi de mesire alanların akıbetiydi. 1 Haziran itibariyle değişen normalleşme adımları sonrası mesire ve piknik alanlarının akıbeti belli oldu.
01 Haz 2021 - 15:54 - Gündem
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Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA) tarafından servis edilen tüm haberler Haberler Ankara editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Haberler Ankara değil haberi geçen ajanstır.