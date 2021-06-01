Ankara'da Mesire Alanları Açık Mı? 1 Haziran Piknik Alanları Açıldı Mı?

Kabine toplantısının ardından gözler bir kez daha Ankara’ya çevrildi. Uzun süredir kapalı olan mekanlar, vatandaşların eve kapanmasına neden olmuştu. Özellikle bulaş bakımından daha düşük risk taşıyan açık alanlar vatandaşların imdadına yetişti. Uzun süredir evde olan Türkiye’nin açık alanlara çıkıp çıkamayacağı ise dünkü kabine toplantısında cevap buldu. Tüm Türkiye gibi Ankaralıların bugünkü gündemi de mesire alanların akıbetiydi. 1 Haziran itibariyle değişen normalleşme adımları sonrası mesire ve piknik alanlarının akıbeti belli oldu.