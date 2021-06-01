RTÜK Ne Zaman Kuruldu? Hangi Amaçla Kuruldu, Kaç Üyesi Var? RTÜK Ankara'da Nerede
Televizyonun giderek yaygınlaştığı dönemde denetim mekanizması olarak kurulan RTÜK, son zamanlarda sıkça gündeme geliyor. RTÜK’ün ne zaman kurulduğunu merak eden vatandaşlar, hangi amaçla kurulduğunu araştırıyor. RTÜK üyelerinin nasıl seçildiğinden bulunduğu konuma kadar RTÜK’ü merak eden vatandaşlar sorularına cevap arıyor. RTÜK ne zaman kuruldu? Hangi amaçla kuruldu, kaç üyesi var? RTÜK Ankara'da nerede? İşte, detaylar…
Türkiye’nin denetim kurumlarından biri olan Radyo ve Televizyon Üst Kurulu (RTÜK); denetimleri, seçimleri ve yazdığı cezalar ile sıkça gündeme geliyor. Televizyonun giderek geliştiği dönemde ortaya çıkan RTÜK, yayınların kontrolü için çalışmalarını halen yürütüyor. Her ne kadar isminde internet yer almasa da dijital yayın platformlarının yaygınlığı RTÜK’ün internet mecrasındaki medya kuruluşlarına da müdahalesini doğuruyor. Öte yandan vatandaşlar sıkça duyduğu RTÜK’ü merak ediyor.
01 Haz 2021 - 16:08 - Gündem
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Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA) tarafından servis edilen tüm haberler Haberler Ankara editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Haberler Ankara değil haberi geçen ajanstır.