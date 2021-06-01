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- 01 Haz 2021 - 16:08 G: 01 Haz 2021 - 16:14

RTÜK Ne Zaman Kuruldu? Hangi Amaçla Kuruldu, Kaç Üyesi Var? RTÜK Ankara'da Nerede

Televizyonun giderek yaygınlaştığı dönemde denetim mekanizması olarak kurulan RTÜK, son zamanlarda sıkça gündeme geliyor. RTÜK’ün ne zaman kurulduğunu merak eden vatandaşlar, hangi amaçla kurulduğunu araştırıyor. RTÜK üyelerinin nasıl seçildiğinden bulunduğu konuma kadar RTÜK’ü merak eden vatandaşlar sorularına cevap arıyor. RTÜK ne zaman kuruldu? Hangi amaçla kuruldu, kaç üyesi var? RTÜK Ankara'da nerede? İşte, detaylar…

Türkiye’nin denetim kurumlarından biri olan Radyo ve Televizyon Üst Kurulu (RTÜK); denetimleri, seçimleri ve yazdığı cezalar ile sıkça gündeme geliyor. Televizyonun giderek geliştiği dönemde ortaya çıkan RTÜK, yayınların kontrolü için çalışmalarını halen yürütüyor. Her ne kadar isminde internet yer almasa da dijital yayın platformlarının yaygınlığı RTÜK’ün internet mecrasındaki medya kuruluşlarına da müdahalesini doğuruyor. Öte yandan vatandaşlar sıkça duyduğu RTÜK’ü merak ediyor.

01 Haz 2021 - 16:08 - Gündem

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