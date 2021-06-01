RTÜK Ne Zaman Kuruldu? Hangi Amaçla Kuruldu, Kaç Üyesi Var? RTÜK Ankara'da Nerede

Türkiye’nin denetim kurumlarından biri olan Radyo ve Televizyon Üst Kurulu (RTÜK); denetimleri, seçimleri ve yazdığı cezalar ile sıkça gündeme geliyor. Televizyonun giderek geliştiği dönemde ortaya çıkan RTÜK, yayınların kontrolü için çalışmalarını halen yürütüyor. Her ne kadar isminde internet yer almasa da dijital yayın platformlarının yaygınlığı RTÜK’ün internet mecrasındaki medya kuruluşlarına da müdahalesini doğuruyor. Öte yandan vatandaşlar sıkça duyduğu RTÜK’ü merak ediyor.