01 Haz 2021 - 16:39 Güncelleme: 01 Haz 2021 - 16:40
Fenerbahçe'de Deprem! Ali Koç'tan Şok Eden Açıklama! Emre Belözoğlu İle Yollar Ayrıldı!
Fenerbahçe'de sular durulmuyor. Ali Koç kalemleri kırmaya devam ediyor. Başkan Koç kulüpte şok etkisi yaratacak açıklamayı yaptı. Emre Belözoğlu ile yollar ayrıldı. İşte detaylar...
Fenerbahçe Kulübü Başkanı Ali Koç, Emre Belözoğlu'nun yeni sezonda sarı-lacivertli takımda teknik direktör olarak görev almayacağını açıkladı.
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Yorum yazarak Haberler Ankara Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Haberler Ankara hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA) tarafından servis edilen tüm haberler Haberler Ankara editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Haberler Ankara değil haberi geçen ajanstır.