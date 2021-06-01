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01 Haz 2021 - 16:39

Fenerbahçe'de Deprem! Ali Koç'tan Şok Eden Açıklama! Emre Belözoğlu İle Yollar Ayrıldı!

Fenerbahçe'de sular durulmuyor. Ali Koç kalemleri kırmaya devam ediyor. Başkan Koç kulüpte şok etkisi yaratacak açıklamayı yaptı. Emre Belözoğlu ile yollar ayrıldı. İşte detaylar...