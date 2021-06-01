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- 01 Haz 2021 - 16:42 G: 01 Haz 2021 - 16:44

Türkiye Hangi Ülkelerle Aşı Sertifikasında Anlaştı? İşte Detaylar

Türkiye'nin COVID-19 aşılarının karşılıklı tanınarak seyahat kısıtlamalarının kaldırılması için anlaşma yaptığı ülke sayısı Yunanistan'ın da eklenmesiyle dörde ulaştı.

COVID-19 salgınının dünyayı etkisi altına almasının ardından karantina, seyahat yasakları ve uçuşların askıya alınması gibi tedbirler nedeniyle turizm sektörü sekteye uğradı.

Sektörde büyük pay sahibi olan turizm ülkelerinin ekonomisi de ciddi zararlara uğradı.

Ülkeler arasında imzalanan aşı sertifikası anlaşmaları ise seyahat yasağının kaldırılmasını ve daha birçok muafiyeti beraberinde getiriyor.

İşte Türkiye'nin karşılıklı aşı sertifikası anlaşması yaptığı ülkeler:

SIRBİSTAN
Türkiye ile Sırbistan vatandaşları koronavirüs aşı sertifikası ile seyahat edebilecek.

Salgın tedbirleri içerisinde ülkelere giriş için zorunlu olan PCR testi, Türkiye ile Sırbistan vatandaşları için kaldırıldı.

01 Haz 2021 - 16:42 - Dünya

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