Haberler Ankara Haberler Ankara
- 01 Haz 2021 - 18:59 G: 01 Haz 2021 - 19:00

Türklerin Manevi Lideri! Ahmed Yesevî'nin Soyağacı Türkçeye Çevrilecek!

Türk tarihi için önemli bir isim olan ve Türkler için manevi lider olarak anılan Ahmed Yesevî'nin soy ağacı Türkçe'ye çevrilecek. İşte detaylar...

Türk İşbirliği ve Koordinasyon Ajansı Başkanlığı (TİKA), Türk dünyasının manevi lideri Ahmed Yesevî'nin Çağatay Türkçesinde yazılmış soyağacını Türkçeye kazandırma ve kitap olarak yayımlama çalışmalarına destek verecek.

Kazakistan'ın başkenti Nur Sultan'da TİKA ve Türkistan'daki Hazret Sultan Tarih ve Rezerv Müzesi Müdürlüğü arasında iş birliği mutabakatı imzalandı.

Mutabakat kapsamında TİKA, Türk dünyasının manevi lideri Ahmed Yesevî mirasının araştırılması ve tanıtılması çalışmalarında yer alacak.

TİKA Nur Sultan Koordinatörü İsmail Gürlek, AA muhabirine yaptığı açıklamada, Yesevi'nin eserlerinin sadece Türk dünyası için değil tüm insanlık adına önem arz ettiğini vurguladı.

Gürlek, bundan sonra Kazakistan Kültür ve Spor Bakanlığına bağlı Hoca Ahmed Yesevi Türbesi yetkilileri ile "Yesevi Yolunda" konulu projede birlikte çalışacaklarını belirterek "Bu kapsamda Yesevi'nin torunlarından ve aynı zamanda öğrencisi olan Yusuf Ata'ya ait 3,5 metre uzunluğundaki soyağacının yer aldığı kadim belgenin kitap haline getirilmesi ve elektronik formatta yayımlanmasına destek sağlayacağız." dedi.

13. yüzyıla ışık tutan söz konusu belgenin Çağatay Türkçesinden günümüz Türkçesine de çevrileceği bilgisini paylaşan Gürlek, "Eserin Ahmet Yesevi Uluslararası Türk-Kazak Üniversitesinin değerli akademisyenleri tarafından çevrilmesi söz konusu. Gerekirse Süleymaniye Külliyesi, Konya El Yazmaları Enstitüsü gibi kurumlarımızdan yıpranmış eserin restorasyonu için destek alınacak." ifadelerini kullandı.

Hazret Sultan Tarih ve Rezerv Müzesi Müdürü Nurbolat Ahmetcanov da Sovyetler Birliği döneminde Yesevi mirasının yeterli seviyede araştırılmadığına dikkati çekerek "Bu boşluğu doldurmak için ve babamızın eserlerini araştırmak amacıyla 2019'da 'Yesevi Yolunda' adlı proje başlattık." dedi.

Ahmetcanov, son dönemde Türkistan bölgesinde Yesevi ile ilgili yeni belgelere ulaşmaya başladıklarını kaydederek "Komşu Özbekistan ve Kırgızistan’da da Yesevi babamıza ait belgeler keşfettik. En son Özbekistan'ın Namangan bölgesinde Yesevi mührü bulundu." diye konuştu.

01 Haz 2021 - 18:59 AA - Kültür - Sanat

# TARİH KÜLTÜR VE MEDENİYET HABERLERİ İLE İLİŞKİLİ:
Bozkır Arslanı Celaleddin Kimdir, Tarihteki Yeri Nedir Emre Kıvılcım Kimdir, Hangi Dizilerde Oynadı, Kaç Yaşında? mask
Bozkır Arslanı Celaleddin Kimdir, Tarihteki Yeri Nedir Emre Kıvılcım Kimdir, Hangi Dizilerde Oynadı, Kaç Yaşında?
Dünya Tarihini Değiştirdi, Sıra Birlemiş Milletlerde! Göbeklitepe Sergilenecek! mask
Dünya Tarihini Değiştirdi, Sıra Birlemiş Milletlerde! Göbeklitepe Sergilenecek!
Namazgah Restore Edildi! Amaç Uğurlama Geleneğini Tekrar Yaşatmak! mask
Namazgah Restore Edildi! Amaç Uğurlama Geleneğini Tekrar Yaşatmak!
Ankara Müzeleri 2021 - Ankara'da Hangi Müzeler Var? Ankara'da Gezilecek Müze İsimleri Ve Listesi mask
Ankara Müzeleri 2021 - Ankara'da Hangi Müzeler Var? Ankara'da Gezilecek Müze İsimleri Ve Listesi
Dersim Ne Demek, Ne Anlama Geliyor? Tunceli'ye Neden Dersim Diyorlar? mask
Dersim Ne Demek, Ne Anlama Geliyor? Tunceli'ye Neden Dersim Diyorlar?
Hepimizde Anısı Olan Yönetmen! Atıf Yılmaz'sız 15 Yıl! mask
Hepimizde Anısı Olan Yönetmen! Atıf Yılmaz'sız 15 Yıl!
Ankara’da Anadolu'nun Kadın Evliyaları! Tezveren Sultan Türbesi Nerede, Nasıl Gidilir? mask
Ankara’da Anadolu'nun Kadın Evliyaları! Tezveren Sultan Türbesi Nerede, Nasıl Gidilir?
İzmir'de, Helenistik ve Roma Dönemlerde Kullanıldığı Düşünülen Ocak Keşfedildi! mask
İzmir'de, Helenistik ve Roma Dönemlerde Kullanıldığı Düşünülen Ocak Keşfedildi!
Çin'de 20 Bin Yıl Önce Yapılan Taş Sanat Eseri Bulundu! mask
Çin'de 20 Bin Yıl Önce Yapılan Taş Sanat Eseri Bulundu!
Nobel Ödüllü Yazar'dan Teknolojik Karar! Yeni Roman'ını Video İle Anlatacak! mask
Nobel Ödüllü Yazar'dan Teknolojik Karar! Yeni Roman'ını Video İle Anlatacak!
göndermek için kutuyu işaretleyin

Yorum yazarak Haberler Ankara Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Haberler Ankara hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA) tarafından servis edilen tüm haberler Haberler Ankara editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Haberler Ankara değil haberi geçen ajanstır.
Hande Erçel Kerem Bürsin’e Annelik Mesajını Verdi! Milyonlar Bu Ana Kilitledi, O Video Sinirleri Aldırdı! Evlilik Teklifini Kerem Bürsin Edecek mi? mask
Hande Erçel Kerem Bürsin’e Annelik Mesajını Verdi! Milyonlar Bu Ana Kilitledi, O Video Sinirleri Aldırdı! Evlilik Teklifini Kerem Bürsin Edecek mi?
Survivor Batuhan ve Aleyna Kalaycıoğlu İlişkilerine Noktayı Koydu! Acun Ilıcalı’nın Sağ Kolu Resmen Açıkladı! Meğer Ayrılıklarının Arkasındaki Sebep… mask
Survivor Batuhan ve Aleyna Kalaycıoğlu İlişkilerine Noktayı Koydu! Acun Ilıcalı’nın Sağ Kolu Resmen Açıkladı! Meğer Ayrılıklarının Arkasındaki Sebep…
Türklerin Manevi Lideri! Ahmed Yesevî'nin Soyağacı Türkçeye Çevrilecek! mask
Türklerin Manevi Lideri! Ahmed Yesevî'nin Soyağacı Türkçeye Çevrilecek!
Uluslararası Uzay İstasyonu Tehlike'de! Uzay Enkazı Ağır Hasar Verdi! mask
Uluslararası Uzay İstasyonu Tehlike'de! Uzay Enkazı Ağır Hasar Verdi!
NATO Steadfast Defender 2021 Sona Erdi! Tatbikata "Kirpi" ve "Vuran" Damga Vurdu! mask
NATO Steadfast Defender 2021 Sona Erdi! Tatbikata "Kirpi" ve "Vuran" Damga Vurdu!
Atatürk'e Lanet Okumuştu! Ak Parti'den Açıklama Geldi! "Bir Devlet Memurunun Yaptığı..." mask
Atatürk'e Lanet Okumuştu! Ak Parti'den Açıklama Geldi! "Bir Devlet Memurunun Yaptığı..."

Şehir Rehberi

Kurumsal

GİRİŞ YAP KAYIT OL
DMCA.com Protection Status