İbo Show'da Bomba Gibi Final! Son Bölüme Birbirinden Ünlü İsimler Konuk Olacak

Uzun süre ekranlara ara veren İbrahim Tatlıses, efsanevi programı İbo Show’u 9 yıl aradan sonra yeniden sunmaya başladı. Hayranlarının karşısına Star TV aracılığıyla çıkan İbrahim Tatlıses, formatta herhangi bir değişikliğe gitmedi. Yine sanat camiasının en ünlü isimlerini programında ağırlayan İbrahim Tatlıses, izleyenlerine bol eğlence ve kahkaha sunmaya devam etti. Gerçek bir müzik ziyafeti sunmasıyla çok beğenilen program İbo Show, reyting sıralamasındaki yerine bir türlü alışamadı. Sürekli kaybedilen reyting puanlarının yapımcı ekibi ve yayın kuruluşunu düşündürmeye başlattığı öğrenildi. Bu akşam yayınlanacak olan İbo Show’un 27.bölümüne Mahmut Tuncer’in konuk olması ise ortaya atılan final iddialarını güçlendirdi. İbrahim Tatlıses’e kırgın olan Mahmut Tuncer, “Bir daha İbo Show’a gitmem” demişti. Hal böyle olunca programın sadık takipçileri, İbo Show’un akıbetini merak etmeye başladı.