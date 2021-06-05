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- 05 Haz 2021 - 10:12 G: 05 Haz 2021 - 10:26

İbo Show'da Bomba Gibi Final! Son Bölüme Birbirinden Ünlü İsimler Konuk Olacak

Dokuz yıl aradan sonra hayranlarının karşısına Star TV aracılığıyla geri dönen İbrahim Tatlıses, İbo Show’u yeniden sunmaya başladı. Ancak her hafta giderek daha da azalan reyting puanları yapımcı ekibi ve yayıncı kuruluşu düşündürmeye başladı. İbo Show’un yeni bölümünde “İbrahim Tatlıses’in programına bir daha gelmem” diyen Mahmut Tuncer’in konuk olması ise ortaya atılan final iddialarını güçlendirdi. İbo Show final mi yapacak? İbo Show bitecek mi? İşte detaylar…

Uzun süre ekranlara ara veren İbrahim Tatlıses, efsanevi programı İbo Show’u 9 yıl aradan sonra yeniden sunmaya başladı. Hayranlarının karşısına Star TV aracılığıyla çıkan İbrahim Tatlıses, formatta herhangi bir değişikliğe gitmedi. Yine sanat camiasının en ünlü isimlerini programında ağırlayan İbrahim Tatlıses, izleyenlerine bol eğlence ve kahkaha sunmaya devam etti. Gerçek bir müzik ziyafeti sunmasıyla çok beğenilen program İbo Show, reyting sıralamasındaki yerine bir türlü alışamadı. Sürekli kaybedilen reyting puanlarının yapımcı ekibi ve yayın kuruluşunu düşündürmeye başlattığı öğrenildi. Bu akşam yayınlanacak olan İbo Show’un 27.bölümüne Mahmut Tuncer’in konuk olması ise ortaya atılan final iddialarını güçlendirdi. İbrahim Tatlıses’e kırgın olan Mahmut Tuncer, “Bir daha İbo Show’a gitmem” demişti. Hal böyle olunca programın sadık takipçileri, İbo Show’un akıbetini merak etmeye başladı.

05 Haz 2021 - 10:12 - Dizi Haberleri

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