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- 05 Haz 2021 - 10:33 G: 05 Haz 2021 - 10:38

FOX TV Savaşçı Dizisinde Başrol Krizi Çıktı Ünlü Oyuncu Ayrılıyor

FOX TV’nin sevilen yapımı Savaşçı 5.sezonuyla seyircisinin karşısına çıkmaya devam ediyor. İlk 4 sezonunda reytingleri alt üst eden Savaşçı dizisi 5.sezonunda kriz üzerine kriz yaşıyor. Aldığı final kararıyla da gündemlere gelen Savaşçı, sadık takipçilerini meraklandırıyor. Savaşçı dizisi hangi oyuncu ayrılıyor? Savaşçı dizisi final mi yapıyor? İşte Savaşçı dizisinde çıkan başrol krizi ve detayları…

Reytingleriyle nam salmış olan FOX TV’nin gözde yapımı Savaşçı 5 sezondur seyircisinin evine konuk alıyor. Türk Silahlı Kuvvetleri içerisinde bulunan özel bir bordo bereli ekibi konu alan Savaşçı, korkusuz kahramanların hikayesini ekranlara taşıyor. Vatanı için canı pahasına savaşan kahramanlar, bol aksiyon dolu sahnelerle seyircisini ekrana kilitlemeyi başarıyor. İlk 4 sezonunda hep yükselişte olan Savaşçı, 5 sezonuyla birlikte peşindeki talihsizlikten bir türlü kurtulamıyor.

05 Haz 2021 - 10:33 - Dizi Haberleri

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