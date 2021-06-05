Anasayfa/

Foto Galeri/

05 Haz 2021 - 10:33

FOX TV Savaşçı Dizisinde Başrol Krizi Çıktı Ünlü Oyuncu Ayrılıyor

FOX TV’nin sevilen yapımı Savaşçı 5.sezonuyla seyircisinin karşısına çıkmaya devam ediyor. İlk 4 sezonunda reytingleri alt üst eden Savaşçı dizisi 5.sezonunda kriz üzerine kriz yaşıyor. Aldığı final kararıyla da gündemlere gelen Savaşçı, sadık takipçilerini meraklandırıyor. Savaşçı dizisi hangi oyuncu ayrılıyor? Savaşçı dizisi final mi yapıyor? İşte Savaşçı dizisinde çıkan başrol krizi ve detayları…