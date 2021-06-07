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- 07 Haz 2021 - 14:09 G: 07 Haz 2021 - 14:10

SpaceX Şehirlerarası Gibi Uzay Yolculuğu Yapıyor! Dijital Radyo Uydusu Uzay'a Gönderildi!

SpaceX şirketi her geçen gün daha da güçleniyor. Şirket Uzay yolculuğunu adeta şehirlerarası yolculuğa çevirdi. SpaceX radyo sistemleri için devrim niteliğinde bir kargoyu yine uzaya gönderdi. Ağırlığı tam 7 ton. İşte tüm detaylar...

ABD'li uzay mekiği ve roket üreticisi SpaceX, uydu ve internet yayıncılığı hizmetleri sağlayan Sirius XM şirketinin dijital radyo uydusunu uzaya gönderdi.

Spacenews.com internet sitesinde yer alan habere göre, "SXM-8" adı verilen 7 ton ağırlığındaki uydu, Falcon-9 roketiyle Florida eyaletindeki Cape Canaveral Uzay İstasyonundan fırlatıldı.

Yeniden kullanılabilir özellikteki Falcon-9 roketi, fırlatılıştan 9 dakika sonra Dünya'ya dönerek şirketin Atlantik Okyanusu'ndaki insansız yüzer iniş platformuna kondu.

Bu, SpaceX'in bu yıl gerçekleştirdiği 18'nci fırlatış oldu.

SXM-8 uydusu, ABD, Kanada ve Karayip ülkelerindeki abonelere yılda yaklaşık 8 bin watt'lık uydu sinyali ulaştıracak.

Space, Sirius XM'in SXM-7 uydusunu Aralık 2020'de uzaya göndermişti.

07 Haz 2021 - 14:09 AA Ankara- Gündem

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