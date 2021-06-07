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07 Haz 2021 - 14:09

SpaceX Şehirlerarası Gibi Uzay Yolculuğu Yapıyor! Dijital Radyo Uydusu Uzay'a Gönderildi!

SpaceX şirketi her geçen gün daha da güçleniyor. Şirket Uzay yolculuğunu adeta şehirlerarası yolculuğa çevirdi. SpaceX radyo sistemleri için devrim niteliğinde bir kargoyu yine uzaya gönderdi. Ağırlığı tam 7 ton. İşte tüm detaylar...