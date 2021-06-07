2021 Gazi Koşusu Ne Zaman? Saat Kaçta? Hangi Kanalda?

1927 yılından itibaren her yıl düzenlenen Gazi Koşusu, Gazi Mustafa Kemal Atatürk onuruna yapılıyor. Yarış ve sporseverlerin ilgisini üzerine çekmeyi başaran Gazi Koşusu’nun en önemli özelliği, üç yaşlı safkan İngiliz taylarının yarış hayatlarında yalnız bir kere koşabilmeleri oluyor. 1970 yılından bu yana Gazi Koşusu'nun kazananına heykeltıraş Doç. Dr. Şadi Çalık'ın yaptığı Atatürk'ün at üzerindeki som gümüşten heykeli veriliyor. 2021 Gazi Koşusu’nun yaklaşmasıyla birlikte, konuyla ilgili detaylar da yavaş yavaş gündeme geliyor. 14 Nisan 2021 tarihinde İstanbul’da Veliefendi Hipodrumu’nda başlayan sezon yarışlarının en önemlisi olan 95. Gazi Koşusu için ise heyecanlı bekleyiş sürüyor. Gazi Koşusu’nun müjdecisi olarak gösterilen ve 16 Mayıs 2021 tarihinde gerçekleştirilen G1 Erkek Tay ve Dişi Tay deneme koşularının da detayları spor gündeminin merak edilen konuları arasında yer alıyor.

Erkek Tay Denemede Zafer Anadolu Aslanı'nın



2021 yılında 95’incisi gerçekleşecek olan Gazi Koşusu’nun G1 Erkek Tay Deneme Koşusu gerçekleştirildi. Üç yaşlı erkek safkan İngiliz taylarının start aldığı 66. Erkek Tay Deneme Koşusu’nun kazananı Gün Emre İçer'in sahibi olduğu Anadolu Aslanı (Victory Gallop - Mila Bella / Intense Focus) ile jokeyi Mehmet Kaya oldu. Bu galibiyet Anadolu Aslanı lakaplı atın 5. galibiyeti olarak tarihe geçti.



Birbirinden gösterişli 19 tayın katılım gösterdiği mücadelede, izleyenlere nefesleri tutturacak bir yarış sergilendi. Jokeyi Özcan Yıldırım olan Gülüm Osman (Popular Demand - My Ginetta / Nursultan) yarışın ikincisi olurken, Real Runner (Invincible Son - Baklava / Cape Cross) Gökhan Kocakaya ile birlikte üçüncülüğü göğüsledi. Yarışın galibi Anadolu Aslanı için bitiriş derecesi 1.35.22 olarak kayda geçerken, farklar 1,5 Boy - Burun - 1/2 Boy - 1,5 Boy şeklinde açıklandı.