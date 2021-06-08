Şef Akademi Hangi Günler Yayınlanıyor? Hangi Kanalda, Saat Kaçta Başlıyor?
FOX TV yaz sezonuna iddialı bir yarışma ile girmeye hazırlanıyor. Şef Akademi’yi seyircisi karşısına çıkmaya hazırlayan FOX TV, Türkiye’nin yeni şeflerini yetiştirmeyi hedefliyor. Ünlü sunucu Öykü Serter’in sunumuyla gerçekleşecek olan Şef Akademi’nin jüri koltuklarında Arda Türkmen, Ali Ronay ve Ayhan Sicimoğlu yer alıyor. Şef Akademi hangi günler yayınlanıyor, hangi kanalda, saat kaçta başlıyor? İşte, Şef Akademi hakkında tüm detaylar…
İddialı 15 şef adayının hünerlerini sergileyeceği Şef Akademi, FOX TV ekranlarına gelmek için geri sayıma başladı. Öykü Serter’in sunumuyla FOX TV ekranlarına gelmeye hazırlanan Şef Akademi, ilk fragmanını yemek severler ile paylaştı. Türkiye’nin başarılı şeflerinin jüri koltuğunda yer aldığı Şef Akademi’de bilirkişiler; Arda Türkmen, Ali Ronay ve Ayhan Sicimoğlu oldu. Hem bireysel hem de üçer kişilik ekipler halinde yarışacak olan adaylar, büyük ödülü kazanmak ve kıyasıya bir yarışı ortaya koymak için hazırlıklarına başladı.
08 Haz 2021 - 07:49 - Dizi Haberleri
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Yorum yazarak Haberler Ankara Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Haberler Ankara hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA) tarafından servis edilen tüm haberler Haberler Ankara editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Haberler Ankara değil haberi geçen ajanstır.