Şef Akademi Hangi Günler Yayınlanıyor? Hangi Kanalda, Saat Kaçta Başlıyor?

İddialı 15 şef adayının hünerlerini sergileyeceği Şef Akademi, FOX TV ekranlarına gelmek için geri sayıma başladı. Öykü Serter’in sunumuyla FOX TV ekranlarına gelmeye hazırlanan Şef Akademi, ilk fragmanını yemek severler ile paylaştı. Türkiye’nin başarılı şeflerinin jüri koltuğunda yer aldığı Şef Akademi’de bilirkişiler; Arda Türkmen, Ali Ronay ve Ayhan Sicimoğlu oldu. Hem bireysel hem de üçer kişilik ekipler halinde yarışacak olan adaylar, büyük ödülü kazanmak ve kıyasıya bir yarışı ortaya koymak için hazırlıklarına başladı.