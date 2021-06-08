Atiye 3. Sezon Ne Zaman? İşte Atiye 3. Sezon Hakkında Bilgi
Netflix platformunda yayınlanan ve Türk yapımı ikinci orijinal dizi olan Atiye, 3.sezonu ile seyirci karşısına çıkmaya hazırlanıyor. İlk iki sezonuyla adından sıkça söz ettiren Atiye’nin başrollerinde ünlü oyuncular Beren Saat ve Mehmet Günsür yer alıyor. 3. sezon fragmanıyla seyirci karşısına çıkan Atiye’nin ne zaman başlayacağı ise dizinin hayranları tarafından merakla bekleniyor. Atiye 3. sezon ne zaman? İşte atiye 3. sezon hakkında tüm bilgiler…
İlk sezonuyla 27 Aralık 2019 tarihinde yayın hayatına başlayan Atiye, Netflix’in en çok sevilen Türk dizileri arasında yer alıyor. Konusunun orijinalliği ve oyunculuk performansıyla adından sıkça söz ettiren Atiye, yazar Şengül Boybaş'ın Dünyanın Uyanışı adlı eserinden dijital platforma uyarlanıyor. Senaryosunu Jason George, Nuran Evren Şit ve Fatih Ünal'ın birlikte kaleme aldığı Netflix'in ikinci Türk orijinal internet dizisi olan Atiye’nin başrollerinde Beren Saat ve Mehmet Günsür yer alıyor. Ünlü oyunculara Metin Akdülger, Melisa Şenolsun, Başak Köklükaya, Tim Seyfi ve Civan Canova gibi sevilen isimler eşlik ediyor. Hayranlarıyla 3.sezon fragmanını paylaşan Atiye, Netflix’te yayınlanmak için geri sayıma başlıyor. Fragmanı gören Atiye’nin hayranları 3.sezon hakkındaki detayları merak ediyor.
08 Haz 2021 - 07:59 - Dizi Haberleri
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Yorum yazarak Haberler Ankara Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Haberler Ankara hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA) tarafından servis edilen tüm haberler Haberler Ankara editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Haberler Ankara değil haberi geçen ajanstır.