Şef Akademi Sunucusu Öykü Serter Kimdir? Öykü Serter Kaç Yaşında? Nereli? Evli Mi?

Yaz sezonuna iddialı bir yapım ile giriş yapan FOX TV, Şef Akademi kozunu oynamaya hazırlanıyor. Lezzetli bir yemek yarışması olacak olan Şef Akademi, başarılı kadrosu ve eğlenceli formatıyla şimdiden dikkatleri üzerine çekiyor. 15 şef adayının kıyasıya bir yarış vereceği Şef Akademi programının jüri koltuklarında Arda Türkmen, Ali Ronay ve Ayhan Sicimoğlu oturuyor. Türkiye’nin en ünlü mutfak dehalarından üçünü bir araya getiren Şef Akademi, sunucusu ile de gündeme gelmeyi başarıyor. Birçok ünlü yapımı sunmuş olan Öykü Serter, uzun bir ekran molasının ardından, Şef Akademi ile FOX TV ekranlarına dönüyor. 14 Haziran 2021 tarihinde yayın hayatına başlayacak olan Şef Akademi Öykü Serter’in eğlenceli sunumuyla saat 20.00’da FOX TV ekranlarına geliyor. Öykü Serter’in bu dönüşü ise magazin gündemlerine bomba gibi düşmesini sağlıyor.