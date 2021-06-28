Şef Akademi Sunucusu Öykü Serter Kimdir? Öykü Serter Kaç Yaşında? Nereli? Evli Mi?
FOX TV lezzetli bir yemek yarışması Şef Akademi programını yayına sokmak için geri sayıma başladı. Tanıtım fragmanını seyircisinin karşısına çıkaran Şef Akademi, başarılı kadrosu ile dikkatleri üzerine çekti. FOX TV’nin iddialı yapımı Şef Akademi programının sunuculuğunu ise Öykü Serter üstlendi. Bir müddettir ekranlardan uzak kalan ünlü sunucunun geri dönüşü Öykü Serter’i yeniden magazin gündemine getirdi. Şef Akademi sunucusu Öykü Serter kimdir, kaç yaşında, nereli, evli mi? İşte, detaylar…
Yaz sezonuna iddialı bir yapım ile giriş yapan FOX TV, Şef Akademi kozunu oynamaya hazırlanıyor. Lezzetli bir yemek yarışması olacak olan Şef Akademi, başarılı kadrosu ve eğlenceli formatıyla şimdiden dikkatleri üzerine çekiyor. 15 şef adayının kıyasıya bir yarış vereceği Şef Akademi programının jüri koltuklarında Arda Türkmen, Ali Ronay ve Ayhan Sicimoğlu oturuyor. Türkiye’nin en ünlü mutfak dehalarından üçünü bir araya getiren Şef Akademi, sunucusu ile de gündeme gelmeyi başarıyor. Birçok ünlü yapımı sunmuş olan Öykü Serter, uzun bir ekran molasının ardından, Şef Akademi ile FOX TV ekranlarına dönüyor. 14 Haziran 2021 tarihinde yayın hayatına başlayacak olan Şef Akademi Öykü Serter’in eğlenceli sunumuyla saat 20.00’da FOX TV ekranlarına geliyor. Öykü Serter’in bu dönüşü ise magazin gündemlerine bomba gibi düşmesini sağlıyor.
28 Haz 2021 - 12:36 - Dizi Haberleri
Yorum yazarak Haberler Ankara Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Haberler Ankara hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA) tarafından servis edilen tüm haberler Haberler Ankara editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Haberler Ankara değil haberi geçen ajanstır.
Şimdi oturum açın, her yorumda isim ve e.posta yazma zahmetinden kurtulun. Oturum açmak için bir hesabınız yoksa, oluşturmak için buraya tıklayın.
Yorum yazarak Haberler Ankara Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Haberler Ankara hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA) tarafından servis edilen tüm haberler Haberler Ankara editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Haberler Ankara değil haberi geçen ajanstır.