A101 10 Haziran 2021 aktüel ürünler! 10 Haziran A101 kataloğunda Perşembe neler var?

10.001 marketi ile Türkiye’nin en yaygın perakende zinciri olan A101, bu hafta da televizyondan beyaz eşyaya, teknolojik ürünlerden, küçük ev aletlerine kadar pek çok farklı teknolojik ürünü müşterileri ile buluşturuyor

BİRBİRİNDEN KALİTELİ TELEVİZYONLAR A101’DE…

4K Ultra HD görüntü kalitesiyle dikkat çeken TOSHIBA 65UL2063DT 65” Ultra HD Smart LED TV 3 adet HDMI ve 2 adet USB girişine sahip. Dâhili Wi-Fi ve bluetooth özellikleriyle Youtube, Netflix, Prime Video uygulamalarına kolay erişim sağlayan televizyon evde geçirilen zamanı daha keyifli hale getiriyor. Bu harika ürün 3 yıl Vestel garantisi ve 5.999 TL fiyatıyla tüm A101 marketlerinde satışta.

HI-LEVEL 55” Ultra HD Android Smart LED TV, 4K Ultra HD görüntü kalitesi, dâhili HD uydu alıcısı, 3 adet HDMI, 2 adet USB girişi yanında dâhili Wi-Fi özelliğiyle internet erişimi de sağlayan televizyon 2x8 W ses çıkışı bulunuyor. Bu kaçırılmayacak ürün 2 yıl Sunny garantisiyle sadece 3.799 TL’den alıcıların beğenisine sunuluyor.

Bir diğer kaliteli televizyon seçeneği ise Ultra Slim Frame ekranı ile HI-LEVEL HL49FAL27 49” Full HD Android Smart LED TV. Dâhili uydu alıcısı, 2x8 W ses, 3 adet HDMI ve 2 adet USB çıkışı bulunan ürün, 2 yıl Sunny garantisi ve 2.899 TL fiyatıyla tüm A101 marketlerinde yerini alıyor.

HAFTANIN BEYAZ EŞYALARI…

Enerji tasarrufu sağlayan SEG SNF 4500/NF 463 SEG No-Frost Buzdolabı 450 L Brüt Hacmi ve Multi Cooling teknolojisi sayesinde sebze ve meyvelerin taze kalmasını sağlıyor. Değiştirilebilir kapı açılış yönü ve rahat hareket imkânı sunan tekerlekleri ile oldukça kullanışlı olan bu ürün; ücretsiz teslimat ve kurulum kolaylığının yanı sıra 2 yıl Vestel garantisi ve 2.499 TL fiyatıyla tüm A101 marketlerinde ve a101.com.tr’de.

SEG SCM 9100/CM 910 9 Kg Çamaşır Makinesi ise 9 kg yıkama kapasitesi, 15 dakika hızlı yıkama ve ön yıkama seçeneğiyle birlikte 15 farklı programa sahip. Bu kaçırılmayacak çamaşır makinesi LED gösterge, çocuk kilidi ve zaman erteleme özelliklerinin yanı sıra ücretsiz teslimat ve 2 yıl Vestel garantisiyle sadece 1.899 TL.

Su ve enerji tasarrufu sağlayan SEG SBM 4001/BM 4001 4 Programlı Bulaşık Makinesi sadece 12 L su tüketerek 12 kişilik bulaşık yıkama kapasitesine sahip. 4 farklı programı, az bulaşık seçeneği, 30 dakikalık hızlı yıkama, 50 dakika süper yıkama ve zaman erteleme gibi birçok özelliği bulunan bulaşık makinesi 2 yıl garantisi ve 1.699 TL uygun fiyatıyla tüm A101 marketlerinde alıcıların beğenisine sunuluyor.

BİRBİRİNDEN KULLANIŞLI TEKNOLOJİK ÜRÜNLER A101 MARKETLERİNDE…

Hem evde hem de iş yerinde kullanılabilen EPSON L3150 Ecotank Yazıcı 1.499 TL fiyatı ile dikkat çekiyor. Epson Micro Piezo baskı teknolojisiyle tasarlanmış ürün, fotokopi, tarama ve marjsız fotoğraf baskısı yapma özelliklerine sahip. 8100 sayfa siyah baskı, 6500 sayfa ise renkli baskı kapasitesiyle oldukça kullanışlı olan yazıcı 2 yıl garantisiyle birlikte A101 marketlerinden ve a101.com.tr’den satın alınabiliyor.

8.0 İnç geniş ekranı, Google GMS lisanslı PIRANHA Tablet istenilen her yerde kolaylıkla kullanılabiliyor. 2 GB RAM ve 32 GB dâhili hafızasıyla dosyaları, fotoğrafları, videoları güvenle saklarken, ön ve arka kamerası sayesinde de mükemmel kareler yakalayan tablet 2 yıl garantisi ve 649 TL fiyatıyla hem A101’lerde hem de a101.com.tr ‘de alıcıların beğenisine sunuluyor.

Önemli dosyaları, fotoğrafları ve müzikleri WD 1TB Harici Hard Disk ile güvenle saklamak artık çok kolay. 2,5” boyuta ve USB 3.0 performans gücüne sahip ürün, 2 yıl garantisiyle sadece 359 TL.

Şık tasarımı, 69,95 TL fiyatı ve 2 yıl garantisiyle öne çıkan bir diğer teknolojik ürün PIRANHA Akıllı Saat gerçek HR sensörü sayesinde, nabız ölçme, kan oksijen seviyesini belirleme, uyku izleme, aktivite kalori ölçümü gibi bilgilerin edinilmesine olanak sağlarken; mesaj ve çağrı geldiğinde titreşim özelliği sayesinde kullanıcıyı uyarabiliyor.

Yeni normal ile birlikte bir hayli artan çevrim içi görüşmeler için Windows ve MAC uyumlu PIRANHA Full HD PC Kamera bu dönemde hayat kolaylaştıran bir ürün. 180 derece dönebilme, Eba ile uyumlu, mikrofonlu ve tak-çalıştır sistemi ile kolayca kullanılabilen ürün, 2 yıl garantisi ve 59,95 TL fiyatıyla A101 marketlerinde yerini alıyor.

PIRANHA 9958 Bluetooth Kulaklık; İOS ve Android telefonlarla uyumlu, müzik dinleme ve telefon ile görüşmeyi keyifli hale getiren harika bir ürün. 2 yıl garantisiyle tüm A101 marketlerinde sadece 59,95 TL fiyatıyla satışta.

Sıcak yaz aylarında rahatlıkla kullanılabilecek ürünler A101 marketlerinde yerini alıyor. PIRANHA Şarj Edilebilir Soğutucu Fan, 360° ayarlanabilir döner başlığı, kolay şarj edilebilir özelliği ve 2 yıl garantisiyle sadece 49,95 TL. Serinlemek isteyenler için bir başka seçenek ise çantada bile taşınabilen PIRANHA El Fanı. 3 kademeli hız ayarı, elde ve masada kullanım kolaylığı sunan bu ürün 2 yıl garantisi ve sadece 24,95 TL fiyatıyla dikkat çekiyor.

10 HAZİRAN’DA A101’İN KÜÇÜK EV ALETLERİNDE NELER VAR?

Ergonomik tasarımı ve 729 TL fiyatıyla öne çıkan SAMSUNG VC07R302MVB/TR Cyclone Süpürge’nin 750 W motor gücü, kolay boşaltılan 2,5 litrelik geniş toz haznesi ve dayanıklı yıkanabilir HEPA13 filtresiyle temizlik yapmak çok rahat. 79 dB ses ve ayarlanabilir güç seviyesi özellikleri de bulunan bu harika ürün 2 yıl garantisiyle tüm A101 marketlerinde ve a101.com.tr’de alıcılarını bekliyor.

Kahve severler için kaçırılmayacak küçük ev aletlerinden biri olan KIWI KCM 7510 Elektrikli Cezve, 1000 W ısıtma gücü ve 330 ml haznesi ile 4-5 fincan kahveyi yapabiliyor. Oldukça kullanışlı elektrikli cezve 2 yıl garantisiyle sadece 44,95 TL.

BAKIMINA ÖNEM VERENLER İÇİN A101’İN KİŞİSEL BAKIM ÜRÜNLERİ…

Taşınabilir, şık ve modern tasarımı ile göze çarpan APRILLA AHC 5008 Saç Kesme Makinesi bakımına önem veren erkekler için kaçırılmayacak bir ürün. Güçlü pivot motoru, kendi kendini bileyen bıçakları ve ayarlanabilir bıçak uzunlukları ile istenilen saç modellerini yapmak artık çok kolay. 79,95 TL fiyatı ile A101 marketlerinden satın alınabilen saç kesme makinesinin 2 yıl garantisi de bulunuyor.

Her evin olmazsa olmazı APRILLA AHD 2116 Saç Kurutma Makinesi 1800 W motor gücü, yoğunlaştırıcı başlık ve aşırı ısınma emniyeti bulunan ürün bu hafta 59,95 TL fiyatıyla A101 marketlerinde yerini alıyor.

Cildin daha yumuşak ve pürüzsüz olmasını sağlayan APRILLA AFM 2800 Sonic Yüz Temizleyici de bu hafta bakımına önem verenler için A101’lerde yerini alıyor. Ayarlanabilir 8 hız ayarı sayesinde cildi makyaj kalıntısı ve ölü derilerden arındırıyor. IPX 5 su geçirmez özelliği ile de duşta kullanım kolaylığı sunan temizleyici, 3 farklı renk seçeneği ve 2 yıl garantisiyle sadece 34,95 TL.