Şef Akademi Başvuru Nasıl Yapılır? FOX TV Şef Akademi Başvuru Formu 2021
FOX TV’nin yeni programı Şef Akademi, tanıtım fragmanını seyircisi ile paylaştı. 15 şef adayının kıyasıya rekabetine sahne olacak olan Şef Akademi başvurularını da almaya başladı. Mutfağın lezzetli elleri başvuru detaylarını merak ederken, yayıncı kuruluş FOX TV, başvuru ile ilgili açıklamalarda bulundu. Fox Şef Akademi yarışması başvurusu nasıl yapılır? Şef Akademi başvuru formu nasıl doldurulur? İşte, konuyla ilgili detaylar…
Yaz sezonuna iddialı bir yapım ile girmeye hazırlanan FOX TV, Şef Akademi programının tanıtımını seyircisiyle paylaştı. Başvurular ile ilgili bilgi paylaşımı da gerçekleştiren yayıncı kuruluş FOX TV, Şef Akademi’ye nereden ve nasıl başvuru yapılacağını anlattı. Mutfak severlerin gündeminde bulunan Şef Akademi başvuru formu da meraklıları için paylaşıldı.
Programa başvuru yapacak kişiler, ön elemeden geçirildikten sonra eleme seviyesine gelebilecek. Eleme yarışlarından çıkan adaylar ise; 15 şef adayı arasına dahil olacak. Şef adayları hem bireysel hem de üçer kişilik ekipler halinde yarışlarını sergileyecek. Ayrıca şef adayları mutfağın ünlü isimlerinden dersler de alacak.
28 Haz 2021 - 12:38 - Dizi Haberleri
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Yorum yazarak Haberler Ankara Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Haberler Ankara hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA) tarafından servis edilen tüm haberler Haberler Ankara editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Haberler Ankara değil haberi geçen ajanstır.