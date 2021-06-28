Şef Akademi Başvuru Nasıl Yapılır? FOX TV Şef Akademi Başvuru Formu 2021

Yaz sezonuna iddialı bir yapım ile girmeye hazırlanan FOX TV, Şef Akademi programının tanıtımını seyircisiyle paylaştı. Başvurular ile ilgili bilgi paylaşımı da gerçekleştiren yayıncı kuruluş FOX TV, Şef Akademi’ye nereden ve nasıl başvuru yapılacağını anlattı. Mutfak severlerin gündeminde bulunan Şef Akademi başvuru formu da meraklıları için paylaşıldı.

Programa başvuru yapacak kişiler, ön elemeden geçirildikten sonra eleme seviyesine gelebilecek. Eleme yarışlarından çıkan adaylar ise; 15 şef adayı arasına dahil olacak. Şef adayları hem bireysel hem de üçer kişilik ekipler halinde yarışlarını sergileyecek. Ayrıca şef adayları mutfağın ünlü isimlerinden dersler de alacak.