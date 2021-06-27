- 27 Haz 2021 - 12:50

Masterchef Ne Zaman Başlayacak? 2021 Masterchef Türkiye Tarihi Belli Oldu Mu?

Türkiye’nin fenomen programı MasterChef, 2021 sezonuyla seyirci karşısına çıkmaya devam ediyor. Survivor 2021 yavaşa yavaş finale yaklaşırken MasterChef’in tarihi de merak konusu haline geliyor. Acun Ilıcalı’nın tarihi açıklayacağı MasterChef Türkiye 2021 için yarış severler nefeslerini tutuyor. Masterchef ne zaman başlayacak? 2021 Masterchef Türkiye tarihi belli oldu mu? İşte, konuyla ilgili tüm ayrıntılar…

TV8’in fenomen programlarından biri olan MasterChef, dünyayla birlikte aynı anda Türkiye’de de yapılıyor. Tüm Türkiye’nin büyük bir ilgiyle takip ettiği MasterChef yarışması her sene Survivor programının ardından başlıyor. Survivor 2021’in çeyrek finale girmesiyle birlikte 2021 sezonu için geri sayıma başlayan MasterChef yarışmasının ne zaman başlayacağı ve TV8 de mi yoksa Exxen’de mi yayınlanacağı merak ediliyor. Hal böyle olunca yeni sezon kadrosu ve yarışmacıları da merak edilen MasterChef, hayranlarının yakın markajına yeniden giriyor. Resmi bir açıklama için ise gözler Acun Ilıcalı’ya çevriliyor.

27 Haz 2021 - 12:50 - Dizi Haberleri

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