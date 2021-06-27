Masterchef Somer Sivrioğlu Kimdir? Kaç Yaşında? Nereli? Evli Mi? Restoranı Var Mı?
MasterChef 2021 sezonu giderek yaklaşırken, MasterChef’in jüri üyeliğini yapan ünlü şefler de yeniden gündeme gelmeye başladı. Jüri üyelerinden biri olan Somer Sivrioğlu ise kariyerinin büyük bir kısmını yurtdışında geçirmesi sebebiyle Türkiye’deki magazin gündeminden uzak kalmıştı. Bu nedenle MasterChef hayranları Somer Şef’in hayatı ile ilgili bilinmeyenleri araştırmaya başladı. Masterchef Somer Sivrioğlu kimdir, kaç yaşında, nereli, evli mi, restoranı var mı? İşte, detaylar…
TV8 ekranlarının gözde yapımlarından olan MasterChef, 2021 sezonuyla ekranlara geri dönmeye hazırlanıyor. MasterChef’in ekranlara dönecek olması ise jüri üyeliğini yapan ünlü şeflerin hayatını magazin gündemlerine yeniden getiriyor. Bu jüri üyelerinden biri olan Somer Sivrioğlu, özellikle MasterChef hayranları tarafından büyük bir ilgiyle takip ediliyor. Hayatı, kariyeri ve restoranı merak edilen Somer Şef, MasterChef’in sadık takipçilerinin yakın markajına yeniden giriyor.
27 Haz 2021 - 12:49 - Magazin
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Yorum yazarak Haberler Ankara Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Haberler Ankara hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA) tarafından servis edilen tüm haberler Haberler Ankara editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Haberler Ankara değil haberi geçen ajanstır.