- 27 Haz 2021 - 12:49

Masterchef Somer Sivrioğlu Kimdir? Kaç Yaşında? Nereli? Evli Mi? Restoranı Var Mı?

MasterChef 2021 sezonu giderek yaklaşırken, MasterChef’in jüri üyeliğini yapan ünlü şefler de yeniden gündeme gelmeye başladı. Jüri üyelerinden biri olan Somer Sivrioğlu ise kariyerinin büyük bir kısmını yurtdışında geçirmesi sebebiyle Türkiye’deki magazin gündeminden uzak kalmıştı. Bu nedenle MasterChef hayranları Somer Şef’in hayatı ile ilgili bilinmeyenleri araştırmaya başladı. Masterchef Somer Sivrioğlu kimdir, kaç yaşında, nereli, evli mi, restoranı var mı? İşte, detaylar…

TV8 ekranlarının gözde yapımlarından olan MasterChef, 2021 sezonuyla ekranlara geri dönmeye hazırlanıyor. MasterChef’in ekranlara dönecek olması ise jüri üyeliğini yapan ünlü şeflerin hayatını magazin gündemlerine yeniden getiriyor. Bu jüri üyelerinden biri olan Somer Sivrioğlu, özellikle MasterChef hayranları tarafından büyük bir ilgiyle takip ediliyor. Hayatı, kariyeri ve restoranı merak edilen Somer Şef, MasterChef’in sadık takipçilerinin yakın markajına yeniden giriyor.

27 Haz 2021 - 12:49 - Magazin

# MAGAZİN DÜNYASI İLE İLİŞKİLİ:
Masterchef’te Survivor Sürprizi! O İsimlerde Survivor’dan Çıkıp Masterchef’e Gidiyor! Acun Ilıcalı Yeni Kararını Verdi, Reytingler Sallanacak! mask
Masterchef’te Survivor Sürprizi! O İsimlerde Survivor’dan Çıkıp Masterchef’e Gidiyor! Acun Ilıcalı Yeni Kararını Verdi, Reytingler Sallanacak!
Mehmet Ali Erbil Resmen Deliye Dönecek! Kızı Yasmin Erbil Yaptı Yine Yapacağını... Baba Sözü Dinlemiyor, Sansür Dinlemiyor! mask
Mehmet Ali Erbil Resmen Deliye Dönecek! Kızı Yasmin Erbil Yaptı Yine Yapacağını... Baba Sözü Dinlemiyor, Sansür Dinlemiyor!
"İbrahim Tatlıses Hayatını Kaybetti" İmparator Açıkladı! O İddialara Öyle Bir Açıklama Geldi ki; Sosyal Medya Tir Tir Titredi! mask
"İbrahim Tatlıses Hayatını Kaybetti" İmparator Açıkladı! O İddialara Öyle Bir Açıklama Geldi ki; Sosyal Medya Tir Tir Titredi!
Şeyma Subaşı Seriye Bağladı! Önce Acun Ilıcalı, Sonra da Mısırlı Milyarder! Yine Aynı Senaryo; Milyonlar Şokta! Uçak Kapatmıştı... mask
Şeyma Subaşı Seriye Bağladı! Önce Acun Ilıcalı, Sonra da Mısırlı Milyarder! Yine Aynı Senaryo; Milyonlar Şokta! Uçak Kapatmıştı...
Show TV Artık Bitti! O İsim İstifa Etmişti, Öyle Bir Yere Geldi ki; Artık Her Şey Sona Erdi! Milyonlar Sosyal Medyada Destek Verdi... mask
Show TV Artık Bitti! O İsim İstifa Etmişti, Öyle Bir Yere Geldi ki; Artık Her Şey Sona Erdi! Milyonlar Sosyal Medyada Destek Verdi...
Alişan Eşi Buse Varol’dan Kötü Haber Geldi! Alişan’ın Paylaşmaya Gücü Yetmedi, Hayranları Bir Gecede Yaşlandı! Son Durumu Açıklandı… mask
Alişan Eşi Buse Varol’dan Kötü Haber Geldi! Alişan’ın Paylaşmaya Gücü Yetmedi, Hayranları Bir Gecede Yaşlandı! Son Durumu Açıklandı…
STAR TV'nin İddialı Dizisi Yayından Kaldırılması An Meselesi! “Bunun İçin mi İzledik?” mask
STAR TV'nin İddialı Dizisi Yayından Kaldırılması An Meselesi! “Bunun İçin mi İzledik?”
Hande Erçel 5 Dakikada Ortalığı Karıştırdı! 180 Bin Kişi Ayaklandı, Beyaz Bikinisi Kerem Bürsin’i Sinir Etti! Kendisi Bile Ateşine Engel Olamadı! mask
Hande Erçel 5 Dakikada Ortalığı Karıştırdı! 180 Bin Kişi Ayaklandı, Beyaz Bikinisi Kerem Bürsin’i Sinir Etti! Kendisi Bile Ateşine Engel Olamadı!
Şeyma Subaşı İçin Her Şey Bitti! Hayatının Aşkıydı ama Dibe Battı, Görenlerin Elleri Kolları Titredi! Ne Nişan Yüzüğü Kaldı Ortada Ne de… mask
Şeyma Subaşı İçin Her Şey Bitti! Hayatının Aşkıydı ama Dibe Battı, Görenlerin Elleri Kolları Titredi! Ne Nişan Yüzüğü Kaldı Ortada Ne de…
Ebru Gündeş Hadise'yi Yerden Yere Vurdu! Sahneden Öyle Bir Seslendi Ki, Ortalık Ayağa Kalktı! mask
Ebru Gündeş Hadise'yi Yerden Yere Vurdu! Sahneden Öyle Bir Seslendi Ki, Ortalık Ayağa Kalktı!
göndermek için kutuyu işaretleyin

Yorum yazarak Haberler Ankara Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Haberler Ankara hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA) tarafından servis edilen tüm haberler Haberler Ankara editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Haberler Ankara değil haberi geçen ajanstır.
Masterchef Ne Zaman Başlayacak? 2021 Masterchef Türkiye Tarihi Belli Oldu Mu? mask
Masterchef Ne Zaman Başlayacak? 2021 Masterchef Türkiye Tarihi Belli Oldu Mu?
Masterchef Somer Sivrioğlu Kimdir? Kaç Yaşında? Nereli? Evli Mi? Restoranı Var Mı? mask
Masterchef Somer Sivrioğlu Kimdir? Kaç Yaşında? Nereli? Evli Mi? Restoranı Var Mı?
Mehmet Yalçınkaya Ne Kadar Kazanıyor? Masterchef Mehmet Şef Bölüm Başı Ne Kadar Alıyor? mask
Mehmet Yalçınkaya Ne Kadar Kazanıyor? Masterchef Mehmet Şef Bölüm Başı Ne Kadar Alıyor?
Masterchef 2021 Başvuru Nasıl Yapılır? Masterchef Türkiye Başvuru Formu Ve Şartları Nelerdir? mask
Masterchef 2021 Başvuru Nasıl Yapılır? Masterchef Türkiye Başvuru Formu Ve Şartları Nelerdir?
Masterchef 2021 Ödülü Nedir? Masterchef Para Ödülü Ne Kadar 2021? Masterchef Büyük Ödül Araba Mı? mask
Masterchef 2021 Ödülü Nedir? Masterchef Para Ödülü Ne Kadar 2021? Masterchef Büyük Ödül Araba Mı?
Masterchef’te Survivor Sürprizi! O İsimlerde Survivor’dan Çıkıp Masterchef’e Gidiyor! Acun Ilıcalı Yeni Kararını Verdi, Reytingler Sallanacak! mask
Masterchef’te Survivor Sürprizi! O İsimlerde Survivor’dan Çıkıp Masterchef’e Gidiyor! Acun Ilıcalı Yeni Kararını Verdi, Reytingler Sallanacak!

Şehir Rehberi

Kurumsal

GİRİŞ YAP KAYIT OL
DMCA.com Protection Status