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27 Haz 2021 - 12:49

Masterchef Somer Sivrioğlu Kimdir? Kaç Yaşında? Nereli? Evli Mi? Restoranı Var Mı?

MasterChef 2021 sezonu giderek yaklaşırken, MasterChef’in jüri üyeliğini yapan ünlü şefler de yeniden gündeme gelmeye başladı. Jüri üyelerinden biri olan Somer Sivrioğlu ise kariyerinin büyük bir kısmını yurtdışında geçirmesi sebebiyle Türkiye’deki magazin gündeminden uzak kalmıştı. Bu nedenle MasterChef hayranları Somer Şef’in hayatı ile ilgili bilinmeyenleri araştırmaya başladı. Masterchef Somer Sivrioğlu kimdir, kaç yaşında, nereli, evli mi, restoranı var mı? İşte, detaylar…