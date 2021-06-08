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- 08 Haz 2021 - 14:29 G: 08 Haz 2021 - 14:57

Tarlam Cepte Uygulaması Yenilendi! Teknolojik Tarıma Adım Adım!

Tarlam Cepte, kullanıcılarına girdi maliyetlerini azaltarak operasyonel verimliliklerini artıracak ve çalışmalarında katma değer sağlayacak birçok yeni özelliği bir arada sunuyor

TürkTraktör, tarımsal faaliyetlerde üreticilere "dijital bir karar desteği" sunmak üzere 2 yıl önce çiftçilerle buluşturduğu Tarlam Cepte uygulamasının yeni sürümünü kullanıma sundu.

TürkTraktör'den yapılan açıklamaya göre, yetiştiricilerin mobil cihazları üzerinden birçok tarımsal bilgiye kolayca erişebilmesini sağlayan Tarlam Cepte'nin yeni sürümü için TürkTraktör'de 18 kişilik bir ekip, 3 ay boyunca çalıştı.

Kullanıcı geri bildirimlerine ek olarak, TürkTraktör'ün bayileri üzerinden yaptığı iletişimle üreticiler için öncelikli ihtiyaçlarla yeni sürümün temelleri oluşturuldu. Kullanımda hız ve yeni servislere erişimde kolaylık sağlayacak geliştirmelere de odaklanıldı.

İkinci yıl dönümünde yenilenen Tarlam Cepte, kullanıcılarına girdi maliyetlerini azaltarak operasyonel verimliliklerini artıracak ve çalışmalarında katma değer sağlayacak birçok yeni özelliği bir arada sunuyor.

Çiftçilerin her konuda ihtiyaç duyacağı tüm bilgiler Tarlam Cepte'nin yeni sürümünde

Kullanıcılar, uygulamayı cep telefonlarına indirdikten sonra tek adımda kayıt ve aktivasyonlarını gerçekleştirebiliyor. Kullanıcı dostu yeni bir arayüz sunan Tarlam Cepte, "Uzmana sor" servisiyle çiftçilerin traktör ve bitkisel üretime ilişkin sorularını, fotoğraf da ekleyerek, uzmanlara sormasını sağlıyor. Çiftçiler, uzmanlardan en geç 48 saat içerisinde cevaplarını alabiliyor.

Uygulamanın erken uyarı sistemi ve canlı takip ekranı sayesinde tarlaya yaklaşan yağış, yıldırım, şimşek, dolu ve fırtına gibi tehditler 1 saat öncesinden çiftçiye bildiriliyor ve üreticinin duruma hazırlıklı olması sağlanıyor. Uygulama ile çiftçinin tarlasına özel parametreler oluşturulmasına yardımcı da olunuyor.

Çiftçiler, yeni sürümde sunulan "Gelir-Gider Hesaplayıcı" sayesinde ise tarla bazında gelir ve gider durumunu aylık olarak kontrol edebiliyor. Yenilenen Tarlam Cepte ile kullanıcılar, aynı zamanda tarlaları ve ürünlerini daha verimli hale getirebilmeleri için kendilerine gereken eğitimleri bir arada sunan "Tarlam Cepte Akademi" özelliğine de ulaşabiliyor.

Tarlam Cepte üzerinden tarım sektörünün güncel verilerine de pratik bir şekilde erişim sağlanabiliyor. Üreticiler, Türkiye Ürün İhtisas Borsası'ndan (TÜRİB) alınan verilerle güncel borsa ürün fiyatlarını görebiliyor, takip listesine aldıkları ürünlerin eski-yeni fiyat takibini kolaylıkla yapabiliyor. Ayrıca, verilen yönlendirmeyle borsanın al-sat ekranına da ulaşabiliyor.

Tarlam Cepte'ye eklenen hikaye sekmesiyle kullanıcılar, önemli tarımsal ürünlerin yetiştirilmesine dair bilgileri hızlı ve etkin bir şekilde edinebilirken, aynı zamanda birbirinden eğlenceli anketlere katılıp TürkTraktör ürün gamı ve güncel kampanyaları hakkında bilgilere de erişebiliyor.

2019 yılında kullanıcılarla buluşan Tarlam Cepte'ye 2 yılda yüklenen toplam tarla sayısı 33 bine yaklaştı ve izlenen toplam tarla alanı 300 bin dekarı geçti. Tarlam Cepte kullanıcı sayısı ise 21 bine ulaştı. TürkTraktör, çiftçilerin dijitalleşmesi için sürdürdüğü en önemli çalışmalarından olan yenilenen Tarlam Cepte uygulamasını, New Holland ve Case IH'den yeni traktör alanlara tüm özelliklerinden bir yıl boyunca ücretsiz yararlanabilecekleri şekilde sunuyor.

Tarlam Cepte'nin yeni sürümü http://www.tarlamcepte.com internet sitesinden ve Google Play ile Apple Store üzerinden indirilebiliyor.

08 Haz 2021 - 14:29 AA İstanbul- Teknoloji

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