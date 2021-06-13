Hande Erçel Köşeyi Döndü! Öyle Bir Olay Yaşandı Ki, Artık Zengin Olmaması Mümkün Değil! Ali Ağaoğlu’yla Yarışacak Duruma Geldi!

Sosyal medya fenomeni Alp Kılınç geçtiğimiz zamanlarda Hande Erçel hakkında “Bazlama Surat” yakıştırması yapmıştı. Yaptığı yorumlara karşılık Hande Erçel tarafından Alp Kılınç’a tazminat davası açıldı. Hakimin kararı ne olacak diye beklerken açıklama çok beklemeden geldi. Peki, davayı kim kazandı?

Kendi gibi oyuncu olan Kerem Bürsin’le aşk yaşadığı gündemlere bomba gibi düşen ünlü oyuncu Hande Erçel, hakkında “Bazlama surat” yakıştırması yapan Alp Kılınç’ı dava etti. Ünlü oyuncu Alp Kılınç’ın fiziksel özellikleriyle alay etmesi gerekçesiyle mahkemeye verdi ve tazminat davası açtı. 15 bin liralık tazminat için davanın kazananı belli oldu.



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