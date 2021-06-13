Hande Erçel Köşeyi Döndü! Öyle Bir Olay Yaşandı Ki, Artık Zengin Olmaması Mümkün Değil! Ali Ağaoğlu’yla Yarışacak Duruma Geldi!
Hande Erçel iddialara göre "Köşeyi döndü!" Öyle bir olay yaşandı ki, artık zengin olamaması mümkün değil! Türkiye'nin en zengin isimlerinden biri olan Ali Agaoğlu'yla yarışacak hale gelen Hande Erçel sevenlerine büyük bir şok etkisi yarattı! Dikkatleri üzerine çeken olay ise çok merak edildi! Peki, neler oluyor?
Sosyal medya fenomeni Alp Kılınç geçtiğimiz zamanlarda Hande Erçel hakkında “Bazlama Surat” yakıştırması yapmıştı. Yaptığı yorumlara karşılık Hande Erçel tarafından Alp Kılınç’a tazminat davası açıldı. Hakimin kararı ne olacak diye beklerken açıklama çok beklemeden geldi. Peki, davayı kim kazandı?
Kendi gibi oyuncu olan Kerem Bürsin’le aşk yaşadığı gündemlere bomba gibi düşen ünlü oyuncu Hande Erçel, hakkında “Bazlama surat” yakıştırması yapan Alp Kılınç’ı dava etti. Ünlü oyuncu Alp Kılınç’ın fiziksel özellikleriyle alay etmesi gerekçesiyle mahkemeye verdi ve tazminat davası açtı. 15 bin liralık tazminat için davanın kazananı belli oldu.
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Yorum yazarak Haberler Ankara Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Haberler Ankara hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA) tarafından servis edilen tüm haberler Haberler Ankara editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Haberler Ankara değil haberi geçen ajanstır.