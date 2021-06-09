Bir Zamanlar Çukurova Dizisinde Olmaz Denilen Oldu! Başrol Oyuncusu Diziden Ayrılmak İstediğini Resmen Duyurdu! Adana'da Tüm Sırlar Ortaya Çıkıyor!
ATV ekranlarının en sevilen dizilerinden biri olan Bir Zamanlar Çukurova dizisinde yine bir oyuncunun ayrılığı konuşulmaya başlandı. 3 sezondur yayın hayatına devam eden dizide geçtiğimiz dönemlerde final rüzgarları esiyordu. Final yapılması beklenilen dizide büyük değişim oldu.
Gündeme final yapacağı iddialarıyla bomba gibi düşen dizi Bir Zamanlar Çukurova, yaptığı son açıklama ile final değil sezon finali yapacağını duyurdu. Yani sevilen diziyi yeni sezonda ekranlarda görmeye devam edeceğiz. Başrollerinde büyük değişimler yapan bu dizi için yeni sezonda ekranlarımıza hangi oyuncularla çıkacağı merak konusu oldu. Peki, diziden son ayrılacağı iddia edilen oyuncu kim?
Yayın hayatına girdiği günden beri yoğun bir ilgiyle takip edilen dizi, kısa süre içerinde büyük bir hayran kitlesi oluşturmuştu. 3 yıldır ekranlara gelen ve yayınlanan her bölümüyle büyük ses getiren dizi için sosyal medyada da birçok kez paylaşımlar yapıldı. Bunların yanı sıra 100 bölümü geride bırakan dizi için sette bir kutlama yapıldı. Bir Zamanlar Çukurova dizisi, 10 Haziran Perşembe akşamı yayınlanacak olan bölümüyle sezon finaline gidecek.
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Yorum yazarak Haberler Ankara Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Haberler Ankara hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA) tarafından servis edilen tüm haberler Haberler Ankara editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Haberler Ankara değil haberi geçen ajanstır.