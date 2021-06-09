Bir Zamanlar Çukurova Dizisinde Olmaz Denilen Oldu! Başrol Oyuncusu Diziden Ayrılmak İstediğini Resmen Duyurdu! Adana'da Tüm Sırlar Ortaya Çıkıyor!

Gündeme final yapacağı iddialarıyla bomba gibi düşen dizi Bir Zamanlar Çukurova, yaptığı son açıklama ile final değil sezon finali yapacağını duyurdu. Yani sevilen diziyi yeni sezonda ekranlarda görmeye devam edeceğiz. Başrollerinde büyük değişimler yapan bu dizi için yeni sezonda ekranlarımıza hangi oyuncularla çıkacağı merak konusu oldu. Peki, diziden son ayrılacağı iddia edilen oyuncu kim?

Yayın hayatına girdiği günden beri yoğun bir ilgiyle takip edilen dizi, kısa süre içerinde büyük bir hayran kitlesi oluşturmuştu. 3 yıldır ekranlara gelen ve yayınlanan her bölümüyle büyük ses getiren dizi için sosyal medyada da birçok kez paylaşımlar yapıldı. Bunların yanı sıra 100 bölümü geride bırakan dizi için sette bir kutlama yapıldı. Bir Zamanlar Çukurova dizisi, 10 Haziran Perşembe akşamı yayınlanacak olan bölümüyle sezon finaline gidecek.



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