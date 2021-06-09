Haberler Ankara Haberler Ankara
- 09 Haz 2021 - 15:28 G: 09 Haz 2021 - 16:40

Bir Zamanlar Çukurova Dizisinde Olmaz Denilen Oldu! Başrol Oyuncusu Diziden Ayrılmak İstediğini Resmen Duyurdu! Adana'da Tüm Sırlar Ortaya Çıkıyor!

ATV ekranlarının en sevilen dizilerinden biri olan Bir Zamanlar Çukurova dizisinde yine bir oyuncunun ayrılığı konuşulmaya başlandı. 3 sezondur yayın hayatına devam eden dizide geçtiğimiz dönemlerde final rüzgarları esiyordu. Final yapılması beklenilen dizide büyük değişim oldu.

Gündeme final yapacağı iddialarıyla bomba gibi düşen dizi Bir Zamanlar Çukurova, yaptığı son açıklama ile final değil sezon finali yapacağını duyurdu. Yani sevilen diziyi yeni sezonda ekranlarda görmeye devam edeceğiz. Başrollerinde büyük değişimler yapan bu dizi için yeni sezonda ekranlarımıza hangi oyuncularla çıkacağı merak konusu oldu. Peki, diziden son ayrılacağı iddia edilen oyuncu kim?

Yayın hayatına girdiği günden beri yoğun bir ilgiyle takip edilen dizi, kısa süre içerinde büyük bir hayran kitlesi oluşturmuştu. 3 yıldır ekranlara gelen ve yayınlanan her bölümüyle büyük ses getiren dizi için sosyal medyada da birçok kez paylaşımlar yapıldı. Bunların yanı sıra 100 bölümü geride bırakan dizi için sette bir kutlama yapıldı. Bir Zamanlar Çukurova dizisi, 10 Haziran Perşembe akşamı yayınlanacak olan bölümüyle sezon finaline gidecek.

Devamı İçin Diğer Sayfaya Geçiniz>>>>>>>>

09 Haz 2021 - 15:28 Ankara- Yaşam

# DİZİ HABERLERİ İLE İLİŞKİLİ:
Bir Sen Çal Kapımı Vakası Daha! Görenlerin Aklı Durdu, Kimse İhtimal Bile Vermedi! İkili Öyle Bir Görüntülendi Ki, Sosyal Medya Sallandı! mask
Bir Sen Çal Kapımı Vakası Daha! Görenlerin Aklı Durdu, Kimse İhtimal Bile Vermedi! İkili Öyle Bir Görüntülendi Ki, Sosyal Medya Sallandı!
Camdaki Kız Dizisine İbrahim Çelikkol Şoku! Hayri'nin Kim Olduğu Ortaya Çıktı! Sedat'a "Elveda", Hayri'ye "Merhaba!" Neler Olacak Neler… mask
Camdaki Kız Dizisine İbrahim Çelikkol Şoku! Hayri'nin Kim Olduğu Ortaya Çıktı! Sedat'a "Elveda", Hayri'ye "Merhaba!" Neler Olacak Neler…
Mehmet Yalçınkaya Ne Kadar Kazanıyor? Masterchef Mehmet Şef Bölüm Başı Ne Kadar Alıyor? mask
Mehmet Yalçınkaya Ne Kadar Kazanıyor? Masterchef Mehmet Şef Bölüm Başı Ne Kadar Alıyor?
Ada Masalı Ne Zaman Başlıyor? Ada Masalı Dizisi Oyuncu Kadrosunda Kimler Var? mask
Ada Masalı Ne Zaman Başlıyor? Ada Masalı Dizisi Oyuncu Kadrosunda Kimler Var?
Zuhal Topal'la Sofrada 623. Bölüm İzle! Zuhal Topal'la Sofrada 9 Haziran 2021 Haftanın Birincisi Kim Oldu? mask
Zuhal Topal'la Sofrada 623. Bölüm İzle! Zuhal Topal'la Sofrada 9 Haziran 2021 Haftanın Birincisi Kim Oldu?
Survivor 2021 Tek Parça İzle! 9 Haziran Çarşamba Survivor Yeni Bölüm Canlı İzle! Bugün Survivor'da Eleme Adayı Kim Oldu? mask
Survivor 2021 Tek Parça İzle! 9 Haziran Çarşamba Survivor Yeni Bölüm Canlı İzle! Bugün Survivor'da Eleme Adayı Kim Oldu?
Seda Sayan İle Gelinim Mutfakta 9 Haziran Günü Kim Birinci Oldu? 723. Bölüm Çeyrek Altını Kim Kazandı? Puan Durumu mask
Seda Sayan İle Gelinim Mutfakta 9 Haziran Günü Kim Birinci Oldu? 723. Bölüm Çeyrek Altını Kim Kazandı? Puan Durumu
Müge Anlı Tamamı Tek Parça 9 Haziran 2021 Çarşamba ATV Canlı izle! mask
Müge Anlı Tamamı Tek Parça 9 Haziran 2021 Çarşamba ATV Canlı izle!
Masterchef Yarışmacıları Nerede Kalıyor? Masterchef Yarışması İçin Kiralanan Kızlar Evi Ve Erkekler Evi Nerede?  mask
Masterchef Yarışmacıları Nerede Kalıyor? Masterchef Yarışması İçin Kiralanan Kızlar Evi Ve Erkekler Evi Nerede? 
Masterchef Nerede Çekiliyor? Masterchef 2021 Stüdyosu Nerede? mask
Masterchef Nerede Çekiliyor? Masterchef 2021 Stüdyosu Nerede?
göndermek için kutuyu işaretleyin

Yorum yazarak Haberler Ankara Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Haberler Ankara hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA) tarafından servis edilen tüm haberler Haberler Ankara editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Haberler Ankara değil haberi geçen ajanstır.
Acun Ilıcalı Survivor’u Bitiriyor! Yeni Projesine İmzasını Attı, Görenlerin Aklı Şaştı Kaldı! Öyle Bir Alanla Geliyor Ki… mask
Acun Ilıcalı Survivor’u Bitiriyor! Yeni Projesine İmzasını Attı, Görenlerin Aklı Şaştı Kaldı! Öyle Bir Alanla Geliyor Ki…
Müge Anlı’da Rezil Olay! 18 Yaşında Uygunsuz Görselleriyle Şantaj Üzerine Şantaj Aldı! Annesinin Başına Evlilik Cüzdanını Çaldı! “Bu Nasıl Devir Böyle!” mask
Müge Anlı’da Rezil Olay! 18 Yaşında Uygunsuz Görselleriyle Şantaj Üzerine Şantaj Aldı! Annesinin Başına Evlilik Cüzdanını Çaldı! “Bu Nasıl Devir Böyle!”
Müge Anlı ve Rahmi Özkan’a Yaptığıyla Tepki Topladı! Bıçak Kemiğe Dayandı, Resti Çekti Çekecek! “Bu İlk Olan Bir Şey Değil” mask
Müge Anlı ve Rahmi Özkan’a Yaptığıyla Tepki Topladı! Bıçak Kemiğe Dayandı, Resti Çekti Çekecek! “Bu İlk Olan Bir Şey Değil”
Bir Zamanlar Çukurova Dizisinde Olmaz Denilen Oldu! Başrol Oyuncusu Diziden Ayrılmak İstediğini Resmen Duyurdu! Adana'da Tüm Sırlar Ortaya Çıkıyor! mask
Bir Zamanlar Çukurova Dizisinde Olmaz Denilen Oldu! Başrol Oyuncusu Diziden Ayrılmak İstediğini Resmen Duyurdu! Adana'da Tüm Sırlar Ortaya Çıkıyor!
Survivor’da O İsmin İpini Acun Ilıcalı Çekti! Bile Bile Ladese Kurban Gitti, Sevenleri Çılgına Döndü! Konsey Alanı Paramparça Oldu! mask
Survivor’da O İsmin İpini Acun Ilıcalı Çekti! Bile Bile Ladese Kurban Gitti, Sevenleri Çılgına Döndü! Konsey Alanı Paramparça Oldu!
Survivor Aleyna Ayşe’yi Yerle Bir Etti! Kaç SMS Aldıkları Ortaya Çıktı, Survivor’un Şampiyonu Belli Oldu! Arada Milyonlar Var… mask
Survivor Aleyna Ayşe’yi Yerle Bir Etti! Kaç SMS Aldıkları Ortaya Çıktı, Survivor’un Şampiyonu Belli Oldu! Arada Milyonlar Var…

Şehir Rehberi

Kurumsal

GİRİŞ YAP KAYIT OL
DMCA.com Protection Status